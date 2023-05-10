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Вчера, 18:01

Для 62% свердловских соискателей критично важно найти работу в минимальные сроки

Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в минимальные сроки. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Чаще всего об острой необходимости в трудоустройстве говорили представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (76%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (75%), «Спорт, салоны красоты» и «Транспорт, логистика, перевозки» и «Безопасность» (по 74%).

Для 32% респондентов поиск работы не критично важная задача. Чаще всех об этом говорили представители сегментов «Добыча сырья» (34%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Сельское хозяйство» (по 32%), «Строительство, недвижимость» (31%).

Затруднились дать ответ 6% опрошенных.

Отмечается, что в 2022 году о необходимости максимально быстрого трудоустройства говорили 76% свердловчан. Для 21% поиск работы не был приоритетной задачей.

«Несмотря на экономические и политические санкции, в мае 2023 года безработица в России составила 3,2% от трудоспособного населения страны. Еще в начале 2021 года безработных в России было больше 6%. Спрос на специалистов из разных сфер, особенно в сегменте «синих воротничков» и массовых профессий, продолжает расти, но соискатели не спешат откликаться на вакансии, которые не соответствуют их ожиданиям», — прокомментировала ситуацию директор hh.ruУрал Оксана Сидлецкая.

Высоко оценили свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца 58% опрошенных, сомневаются в этом 35%, затруднились ответить 7%.
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