В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению с мартом. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



Сильнее всего вырос спрос на рабочий персонал — плюс 15,5%. Также высокую динамику показали сферы «Автомобильный бизнес» (плюс 15,4%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (плюс 15,1%), «Юристы» (плюс 13,9%), «Строительство, недвижимость» (плюс 13,5%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+12,6%).



Реже всего открывались вакансии в разделах «Юристы» (0,9% от всех предложений о работе), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,7%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (0,7%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5%) и «Страхование» (0,1%).



В то же время самыми востребованными сферами в апреле оказались «Продажи, обслуживание клиентов» (22,6% от общего числа вакансий). Следом идут «Рабочий персонал» (21,5%), «Производство, сервисное обслуживание» (18,8%), «Строительство, недвижимость» (16,9%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (11,6%).



«Структура спроса на российском рынке труда неоднородна, и Свердловская область — не исключение. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Еще 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.