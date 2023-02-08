УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:24

В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению с мартом. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

Сильнее всего вырос спрос на рабочий персонал — плюс 15,5%. Также высокую динамику показали сферы «Автомобильный бизнес» (плюс 15,4%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (плюс 15,1%), «Юристы» (плюс 13,9%), «Строительство, недвижимость» (плюс 13,5%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (+12,6%).

Реже всего открывались вакансии в разделах «Юристы» (0,9% от всех предложений о работе), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,7%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (0,7%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5%) и «Страхование» (0,1%).

В то же время самыми востребованными сферами в апреле оказались «Продажи, обслуживание клиентов» (22,6% от общего числа вакансий). Следом идут «Рабочий персонал» (21,5%), «Производство, сервисное обслуживание» (18,8%), «Строительство, недвижимость» (16,9%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (11,6%).

«Структура спроса на российском рынке труда неоднородна, и Свердловская область — не исключение. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru. Еще 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2023 Спрос на работников в Свердловской области за год вырос на 4%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В Свердловской области спрос на персонал в январе 2023 года увеличился на 4% по ...

08.12.2022 В Свердловской области число вакансий выросло на 3% за месяц

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. По итогам ноября 2022 года в Свердловской области было открыто более 35 тыс. вакансий. ...

05.09.2022 Число активных вакансий в Свердловской области за месяц выросло на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. Число активных вакансий в Свердловской области в августе 2022 года выросло на 6,8% по ...

09.03.2022 В Свердловской области в феврале 2022 года количество вакансий выросло на 40%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2022. Аналитики службы исследований hh.ru подсчитали, что в феврале 2022 года количество ...

02.11.2021 Число открытых вакансий на Среднем Урале за последний месяц сократилось на 3%

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Число открытых вакансий в Свердловской области за последний месяц сократилось на 3%, ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»14.04.2023По распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева на улучшение качества жизни муниципалитетов будет направлено более 21 млн рублей05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы
Архив новостей
Май 2023 (204)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18