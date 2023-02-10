В Свердловской области на 5,7% снизилось число резюме

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. По итогам апреля число активных резюме в Свердловской области сократилось на 5,7% по сравнению с мартом. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



Снижение активности соискателей наблюдается во всех сферах. Сильнее всего число резюме сократилось в разделах «Автомобильный бизнес» (минус 13,9% по сравнению с мартом этого года), «Рабочий персонал» (минус 11,0%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (минус 10,4%), «Розничная торговля» (минус 9,7%) и «Управление персоналом, тренинги» (минус 9,4%).



В наименьшей степени сокращение числа резюме наблюдалось в областях «Высший менеджмент» (минус 3,5%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (минус 4,5%) и «Информационные технологии» (минус 4,7%).



При этом самыми востребованными сферами оказались «Продажи, обслуживание клиентов» (19,2% от общего числа резюме), «Рабочий персонал» (15,7%), «Домашний, обслуживающий персонал» (15,4%), «Транспорт, логистика» (13,2%) и «Административный персонал» (13,1%).



Реже всего свердловчане искали работу в разделах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (8% резюме), «Автомобильный бизнес» (0,7%) и «Страхование» (0,2%).



«Показатели рынка труда по итогам апреля подтверждают снижение критичности трудоустройства на фоне установившейся рекордно низкой безработицы. Рынок труда вновь в полной мере ощущает на себе эффект демографической ямы — «вымывание» молодых возрастных когорт трудоспособного населения. Количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. Для самих соискателей это скорее плюс — меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но вот для бизнеса эта ситуация — серьезный вызов», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.