Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.
Сильнее всего количество резюме сократилось в разделах: «Автомобильный бизнес» (минус 24,3%), «Транспорт, логистика, перевозки» (минус 22,8%) и «Рабочий персонал» (минус 20,2%). Активнее стали искать работу представители сфер: «Высший и средний менеджмент» (плюс 38,3%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (плюс 10,2%), «Информационные технологии» (плюс 6,6%), «Медицина, фармацевтика» (плюс 6 %), «Наука, образование» (плюс 5,5%), «Юристы» (плюс 4,1%), «Добыча сырья» (плюс 2,6%) и «Управление персоналом, тренинги» (плюс 1,3%).
Добавим, что наибольшая доля резюме представлена в сегментах: «Продажи, обслуживание клиентов» (18,8%), «Домашний, обслуживающий персонал» (15%), «Рабочий персонал» (14,8%). Меньше всего — в разделах «Автомобильный бизнес», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Страхование». В каждом из них менее 1% от числа всех резюме.
В hh.ru отмечают парадоксальность сложившейся ситуации. Обычно в кризис происходит обвал вакансий и рост резюме. В этот раз было только кратковременное снижение предложений о работе без скачка резюме.
«Кратковременное снижение в динамике вакансий было, но скачка резюме за ним не последовало. Сказывается демографическая ситуация — в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть. Учитывая этот фактор, совет номер один для работодателей: искоренять все виды дискриминации в компаниях — расширять возрастные и гендерные границы найма», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. По итогам апреля число активных резюме в Свердловской области сократилось на 5,7% по ...10.05.2023 В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению ...10.02.2023 В Свердловской области за январь было размещено на 9% больше резюме
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Свердловской области за январь 2023 года было размещено или обновлено более 105 тыс. ...12.05.2022 Число открытых резюме на Среднем Урале за год выросло на 16%
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. В апреле 2022 года в Свердловской области было открыто на 16% больше резюме, чем в том ...06.10.2016 В Екатеринбурге на одну вакансию приходится 4,5 резюме
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2016. В III квартале 2016 года в Екатеринбурге выросло число претендентов на одно рабочее ...