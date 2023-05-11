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Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

Сильнее всего количество резюме сократилось в разделах: «Автомобильный бизнес» (минус 24,3%), «Транспорт, логистика, перевозки» (минус 22,8%) и «Рабочий персонал» (минус 20,2%). Активнее стали искать работу представители сфер: «Высший и средний менеджмент» (плюс 38,3%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (плюс 10,2%), «Информационные технологии» (плюс 6,6%), «Медицина, фармацевтика» (плюс 6 %), «Наука, образование» (плюс 5,5%), «Юристы» (плюс 4,1%), «Добыча сырья» (плюс 2,6%) и «Управление персоналом, тренинги» (плюс 1,3%).

Добавим, что наибольшая доля резюме представлена в сегментах: «Продажи, обслуживание клиентов» (18,8%), «Домашний, обслуживающий персонал» (15%), «Рабочий персонал» (14,8%). Меньше всего — в разделах «Автомобильный бизнес», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Страхование». В каждом из них менее 1% от числа всех резюме.

В hh.ru отмечают парадоксальность сложившейся ситуации. Обычно в кризис происходит обвал вакансий и рост резюме. В этот раз было только кратковременное снижение предложений о работе без скачка резюме.

«Кратковременное снижение в динамике вакансий было, но скачка резюме за ним не последовало. Сказывается демографическая ситуация — в разы больше соискателей на рынке труда просто физически не может быть. Учитывая этот фактор, совет номер один для работодателей: искоренять все виды дискриминации в компаниях — расширять возрастные и гендерные границы найма», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

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