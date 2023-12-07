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Вчера, 11:59

На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 года и старше. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 31%, говорится в исследовании hh.ru.

Самые большие доли резюме соискателей 61+ приходятся на профессиональные сферы «Безопасность» (4%), «Производство, сервисное обслуживание», «Домашний, обслуживающий персонал», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость, «Медицина, фармацевтика», «Транспорт, логистика», «Наука, образование», «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2% в каждой).

Согласно исследованию, также заметно выросла активность среди соискателей от 14 до 18 лет. В 2023 году они разместили более 4,7 тыс. резюме, что на 13% превышает результат предыдущего года.

Наибольшая доля резюме молодежи сосредоточена в таких профобластях, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (10%), «Розничная торговля» (9%), «Домашний, обслуживающий персонал» (7%).

Помимо этого, на 9% увеличилось количество резюме от соискателей 51-60 лет и на 2% — от тех, кому от 41 до 50 лет. В то же время на 3% и 4% снизился этот показатель в возрастных группах 31-40 лет и 19-30 лет соответственно.

Согласно данным hh.ru, в регионе стали в два раза чаще приглашать на собеседования возрастных соискателей (61+). На втором месте по этому показателю соискатели от 51 до 60 лет (+85%), на третьем — от 41 до 50 лет (+60%). Также на 47% выросло число приглашений у обладателей резюме в возрасте от 14 до 18 лет и от 31 до 40 лет. На 43% — у соискателей от 19 до 30 лет.

Как отмечает директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая, в нынешней непростой демографической ситуации в стране многие работодатели фокусируются исключительно на привлечении молодых специалистов. Однако, по ее мнению, стоит расширять источники подбора, применять диверсификационный возрастной подход к работникам.
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