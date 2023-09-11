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Свердловская область вошла в лидеры среди регионов РФ по уровню спроса на новые кадры

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по уровню спроса на новые кадры. Такие данные приводит служба исследований онлайн-платформы hh.ru.

Среди отраслей с повышенным спросом на работников в Свердловской области лидируют «Рабочий персонал» (23% от общего количества предложений о работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (13%). При этом на регион приходится 3,9% от всех вакансий в стране.

Сами свердловчане активно ищут работу в таких отраслях, как «Продажи, обслуживание клиентов» (18% от всех резюме), «Домашний, обслуживающий персонал» (14%), «Рабочий персонал» (14%), «Административный персонал» (13%) и «Производство, сервисное обслуживание» (13%).

«На фоне такой бурной активности работодателей число резюме, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: в сентябре 2023 года свердловчане создали или обновили почти 128 тысяч резюме, что на 3% меньше по отношению к сентябрю 2022 года. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений. Кстати, по активности соискателей Свердловская область заняла шестое место в стране», — пояснила директор уральского отделения онлайн-платформы Оксана Сидлецкая.

Среди отраслей, где зафиксирован низкий спрос на работников, лидируют сферы «Юристы» (всего 0,8% вакансий), «Искусство, развлечения, массмедиа» (0,7%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (0,6%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,5%) и «Страхование» (0,1%).
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