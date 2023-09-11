Свердловская область вошла в лидеры среди регионов РФ по уровню спроса на новые кадры

В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на ...10.05.2023 В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению ...