Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области число открытых вакансий в октябре 2023 года составило 51 тыс. 892 единицы. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 51%, говорится в исследовании hh.ru.



При этом профессиональная сфера «Рабочий персонал» возглавила список самых востребованных категорий сотрудников на рынке труда региона (23% вакансий октября). Также в это число попали «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (17%), «Строительство, недвижимость» (16%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%).



В то же время в октябре жители Среднего Урала обновили и/или создали 131 тыс. 236 резюме, что лишь на 1% превышает показатели прошлого года. При этом большая часть свердловчан ищет работу в профессиональных сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (18% резюме), «Домашний, обслуживающий персонал» (14%), «Рабочий персонал» (14%), «Административный персонал» (13%), «Производство, сервисное обслуживание» (13%).



По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, в октябре продолжает фиксироваться колоссальный разрыв между предложением и спросом на рынке труда — как в регионе, так и по стране в целом.



Отмечается, что Свердловская область остается лидером среди регионов Уральского федерального округа по числу и вакансий, и резюме.