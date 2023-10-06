Число вакансий в Свердловской области за год выросло более чем на 50%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по уровню спроса на новые ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 ...11.09.2023 На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% ...11.07.2023 В Свердловской области на 42% выросло число вакансий
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше вакансий, чем в аналогичный период ...11.07.2023 В Свердловской области на 42% выросло число вакансий
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше ...