Кому на рынке труда хорошо

На рынке труда Среднего Урала продолжается охота за «синими воротничками». Специалисты рабочих профессий остаются самыми востребованными у работодателей. Кроме них спросом пользуются те, кто обладает навыками работы в ресторанно-гостиничной сфере, а также менеджеры по продажам. При этом на начало октября уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до рекордной отметки в 0,4%.
Согласно данным исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на Среднем Урале количество испытывающих сложности в поиске работы соискателей за III квартал выросло
на 2%.
В частности, 30% опрошенных респондентов считают, что трудоустроиться по профессии им «очень сложно», еще 38% отметили, что «скорее сложно». Среди тех, кто испытывает проблемы с поиском заработка, оказались представители сферы развлечений и медиа (82%), топ-менеджеры и IT-специалисты (по 77%), а также маркетологи и юристы (по 74%).
Кардинально обратное утверждают строители и производственники. Первые (по 34%) и вторые (по 33%) считают, что у них самые высокие шансы найти сейчас работу по специальности. Такого же мнения придерживаются работники из ресторанно-гостиничной сферы и менеджеры по продажам.
Согласно исследованию, по итогам сентября
самыми востребованными сферами трудоустройства стали: сфера продаж и обслуживания клиентов (18% от всех открытых и обновленных резюме), сфера рабочего персонала (16%), а также транспорт, логистика и перевозки (13%).
Также увеличился интерес к рабочим специальностям. В частности, высокий рост заинтересованности был зафиксирован в сфере «Автомобильный бизнес», где количество резюме выросло сразу на 72% (в сентябре 2024 года к сентябрю 2023 года), «Рабочий персонал» (+45%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+41%), «Строительство, недвижимость» (+32%).
При этом в Свердловской области за I полугодие 2024 года зафиксирован
рост спроса на персонал на 34%. Больше всего в регионе не хватает дворников, главных врачей, заведующих отделением, поваров, специалистов по взысканию задолженности и врачей (на одну вакансию для них приходится лишь по 0,7 резюме), продавцов (0,8), а также товароведов (0,6).
Кроме того, в топ-20 специалистов, дефицит которых особенно ощутим в регионе, вошли слесари (в среднем 1 резюме на вакансию), маляры, администраторы магазина или торгового зала (по 1,1), электромонтажники, сварщики, автослесари и автомеханики (по 1,2), монтажники (1,4), машинисты, токари (по 1,5), инженеры-сметчики, операторы производственной линии (1,6), прорабы (1,7) и мерчандайзеры (1,8).
При этом по состоянию на 4 октября 2024 года согласно данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области в регионе официально зарегистрировано 8 тыс. 634 граждан, не имеющих постоянного заработка, а уровень официально зарегистрированной безработицы сейчас составляет 0,4%. Еще меньше этот показатель в моногородах
Среднего Урала, на которые приходятся 28% рабочей силы от общей в области. Здесь на 1 сентября 2024 года показатель зафиксирован на уровне 0,46%, тогда как годом ранее он был равнялся 0,67%.
Таким образом, можно сделать вывод, что моногорода, где расположены градообразующие предприятия в основном металлургического и машиностроительного направления, продолжают, как и в других муниципальных образованиях, испытывать нехватку в «синих воротничках». Это при том, что всего несколько лет назад найти работу, да еще и с достойной зарплатой, в таких населенных пунктах было очень сложно.
Как пояснила корреспонденту УрБК директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая, в обозначенных отраслях работодатели активно набирают персонал. Так, на строительную отрасль в Свердловской области приходится 7% от общего числа опубликованных в январе-августе вакансий, на металлургию и промышленный сектор — по 5%, в добывающей отрасли — 3%.
Этому же способствуют и власти Свердловской области. Так, чтобы решить проблему нехватки рабочих профессий на рынке труда, в губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил
перечень приоритетных отраслей экономики для стимулирования занятости отдельных категорий граждан.
Согласно документу, в реестр вошли следующие отрасли: добыча полезных ископаемых, металлургия, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), производство машин и оборудования, транспортных средств, пищевых продуктов, промышленность стройматериалов, растениеводство, строительство и химическое производство.