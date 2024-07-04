Количество испытывающих сложности в поиске работы соискателей в Свердловской области за III квартал выросло на 2%

В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. резюме, что на 25% больше, чем за ...04.07.2024 Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. ...25.06.2024 В Свердловской области 75% опрошенных соискателей не боятся быть уволенными
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области по итогам II квартала 75% опрошенных соискателей не боятся быть ...22.08.2019 Почти четверть россиян боится увольнения
УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть россиян (24%) боится увольнения. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на ...29.06.2017 В Свердловской области профессия продавца стала самой популярной для начала карьеры
УрБК, Москва, 29.06.2017. В Свердловской области самой популярной профессией для старта карьеры для 9,2% соискателей ...