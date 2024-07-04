Количество испытывающих сложности в поиске работы соискателей в Свердловской области за III квартал выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Свердловской области в III квартале текущего года 68% соискателей испытывали сложности с поиском работы. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



Из тех, кто пришел к такому выводу, 30% считают, что трудоустроиться по профессии им «очень сложно», еще 38% — «скорее сложно». Среди тех, кто испытывает проблемы с поиском работы, преимущественно представители сферы развлечений и медиа (82%), топ-менеджеры и IT-специалисты (по 77%), а также маркетологи и юристы (по 74%).



По сравнению со II кварталом 2024 года доля тех, кто испытывает сложности в поиске работы по специальности, выросла на 2%.



При этом, 20% опрошенных признались, что не испытывали сложности с трудоустройством по специальности в III квартале, причем 5% из них ответили, что найти работу по их профессии «совсем не сложно», а 15% — «скорее не сложно». Однако, доля таких ответов по сравнению со вторым кварталом этого года уменьшилась на 5%.



Выше всех свои шансы на трудоустройство по профессии оценивают работники из ресторанно-гостиничного направления и сферы строительства (по 34%), а также производственники и менеджеры по продажам (по 33%).