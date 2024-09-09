Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень приоритетных отраслей экономики для стимулирования занятости отдельных категорий граждан

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. ...25.07.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,49%
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. По состоянию на 24 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 342 ...20.05.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 ...07.05.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,48%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 087 ...16.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,53%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...