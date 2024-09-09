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Вчера, 12:43

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень приоритетных отраслей экономики для стимулирования занятости отдельных категорий граждан

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании перечня приоритетных отраслей экономики для стимулирования занятости отдельных категорий граждан. Документ опубликован на правовом портале региона.

Так, согласно распоряжению, в реестр вошли следующие отрасли: добыча полезных ископаемых, металлургия, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), производство машин и оборудования, транспортных средств, пищевых продуктов, промышленность стройматериалов, растениеводство, строительство и химическое производство.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 сентября 2024 года уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составлял 0,46%. Работодателям региона требуются 60 тыс. 547 человек. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.
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