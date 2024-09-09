Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень приоритетных отраслей экономики для стимулирования занятости отдельных категорий граждан

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании ...09.09.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. ...20.05.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 ...07.05.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,48%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 087 ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. ...