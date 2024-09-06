По итогам сентября 2024 года активность соискателей из Свердловской области выросла на 29%

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области местные жители в августе — начале сентября опубликовали 161 тыс. ...04.07.2024 Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%
В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. резюме, что на 25% больше, чем за ...04.07.2024 Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. ...13.06.2024 В Свердловской области в мае было опубликовано 136,5 тыс. резюме
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В мае 2024 в Свердловской области было опубликовано 136,5 тыс. резюме, что на 19% ...12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...