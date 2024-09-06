По итогам сентября 2024 года активность соискателей из Свердловской области выросла на 29%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. По итогам сентября 2024 года активность соискателей из Свердловской области выросла на 29% относительно аналогичного периода годом ранее, и это выше среднероссийских показателей (+24%). Об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.



Так, самыми востребованными сферами трудоустройства стали: сфера продажи и обслуживания клиентов (18% от всех открытых и обновленных резюме), сфера рабочего персонала (16%) и сфера транспорта, логистики и перевозок (13%).



В десятку популярных для поиска работы направлений также вошли: «Производство, сервисное обслуживание» и «Строительство, недвижимость» (по 12%), «Административный персонал» и «Информационные технологии» (по 11%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Высший и средний менеджмент» (5%).



Также растет интерес к рабочим специальностям. В частности, высокий рост заинтересованности был зафиксирован в сфере «Автомобильный бизнес», где количество резюме специалистов выросло сразу на 72% (в сентябре 2024 года к сентябрю 2023 года), «Рабочий персонал» (+45%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+41%), «Строительство, недвижимость» (+32%).



Отток кандидатов наблюдается лишь в двух профобластях — «Розничная торговля» (-7% резюме) и «Страхование» (-13%).