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Вчера, 13:53

Не уверен — не увольняй

Не уверен — не увольняй Свердловская область продолжать бить рекорды по официально зарегистрированной безработице. Сейчас этот показатель находится на уровне 0,47%. По состоянию на 16 мая в регионе официально зарегистрировано 9 тыс. 762 нетрудоустроенных гражданина. При этом на биржах труда заявленная работодателями потребность в сотрудниках составляет 65 тыс. 864 ед. Таким образом, заявленная на биржах труда потребность в работниках более чем в шесть раз превышает число нетрудоустроенных свердловчан.

Согласно исследованию аналитиков российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, на рынке труда Свердловской области число размещенных вакансий в апреле 2024 года превысило прошлогодний показатель на 39% (60,4 тыс.). С другой стороны, количество резюме за отчетный период увеличилось лишь на 11% (136 тыс.).

Так, больше всего вакансий было размещено в сфере «Домашний, обслуживающий персонал» — 64,5%, «Розничная торговля», «Транспорт» и «Страхование» — 60%, «Административный персонал» — 54%.
Соискатели же увеличили активность в сферах инвестиций (+14,4%), сельского хозяйства (+13,3%), безопасности (+12,5%), добычи сырья (+11,9%) и медицины (+11,4%).

Медиана же ожидаемой зарплаты на Среднем Урале в апреле составила 60 тыс. руб. Этот показатель за год вырос на 20% и сравнялся с предлагаемой зарплатой.

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, уровень конкуренции в регионе достаточно низкий — всего два резюме на вакансию, но есть профессиональные области, где уровень еще ниже.

«В частности, в розничной торговле, медицине, автобизнесе на одну вакансию приходится чуть больше одного резюме. В производственной области и в области рабочего персонала — чуть больше полутора, в строительстве и в продажах — около двух резюме на вакансию», — подытожила Оксана Сидлецкая.

На фоне этого аналитики hh.ru отмечают, что в I квартале 2024 года 71% жителей Свердловской области не боялись увольнения. О наличии же такого риска сообщил 21% респондентов, а 8% затруднились с ответом.

При этом наиболее устойчиво себя чувствуют сотрудники из таких сфер, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (82%), «Автомобильный бизнес» (78%), «Розничная торговля» (77%). Наоборот, нестабильность своего положения сильнее прочих ощущают те, кто занимается продажами, и топ-менеджмент (по 22%), а также административный персонал (20%) и маркетологи (19%).

Кроме того, в I квартале 2024 года 63% опрошенных свердловчан позитивно оценили свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца (в IV квартале 2023 года — 61%). Доля тех, кто посчитал, что найти работу в этот период будет, наоборот, нелегко, составила 33% (в IV прошлого года — 32%), 5% затруднились ответить.

Жесткость на рынке труда в целом по России отмечают и аналитики ЦБ, что стало в очередной раз одной из причин сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых.

«Напряженность на рынке труда продолжила нарастать. Уровень безработицы в феврале оставался на историческом минимуме — 2,7% с сезонной корректировкой. По опросам компаний, дефицит персонала увеличился в большинстве отраслей. Зарплаты продолжили расти высокими темпами как в частном, так и в государственном секторе», — говорится в материалах ЦБ.

Аналитики регулятора отмечают, что бизнес пытается решать вопросы с дефицитом кадров разными способами — прежде всего за счет более высокой заработной платы, а также привлекая рабочую силу из других предприятий, регионов и стран. Многие компании повысили зарплаты в начале года отдельным категориям работников и отмечали готовность к дальнейшему повышению.

Тем не менее пока непонятно, позволят ли эти меры снизить напряженность на рынке труда.
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