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На рынке труда Свердловской области число размещенных вакансий превысило прошлогодний показатель на 39%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. На рынке труда Свердловской области за апрель было размещено 60,4 тыс. вакансий, что превысило прошлогодний показатель на 39%. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, больше всего вакансий было размещено в сфере «Домашний, обслуживающий персонал» — 64,5%, «Розничная торговля», «Транспорт» и «Страхование» — 60%, «Административный персонал» — 54%.

Однако если сравнивать число открытых вакансий в регионе месяц к месяцу, то относительно марта 2024 года прирост составил 4%, и в тройку лидеров вошли следующие профобласти: «Розничная торговля» (13%), «Автомобильный бизнес» (8%), «Продажи, обслуживание клиентов», «Строительство» и «Добыча сырья» (6%).

По данным аналитиков, в апреле работодатели активнее всего искали менеджеров по продажам (8% от всех вакансий), продавцов-консультантов (6%) и водителей (5%).

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая, комментируя данные исследования, сообщила, что уровень конкуренции в регионе достаточно низкий — всего два резюме на вакансию, но есть профессиональные области, где уровень еще ниже.

«В частности, в розничной торговле, медицине, автобизнесе на одну вакансию приходится чуть больше одного резюме. В производственной области и в области рабочего персонала — чуть больше полутора, в строительстве и в продажах — около двух резюме на вакансию», — подытожила Оксана Сидлецкая.

Она также добавила, что в основном в Свердловской области предлагают работу с полной занятостью (65%), со сменным графиком (15%), в удаленном формате (8%), с гибким графиком (7%) и вахту (7%).
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