На рынке труда Свердловской области число размещенных вакансий превысило прошлогодний показатель на 39%

УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть
В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По сравнению с тем же периодом ...11.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было опубликовано более 53,3 тыс. вакансий. По ...23.09.2022 В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...16.04.2019 В I квартале на рынке труда Свердловской области прирост вакансий составил 46%, резюме — 23%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. На рынке труда Свердловской области за три месяца с начала года прирост вакансий ...