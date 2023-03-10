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На Среднем Урале заявленная работодателями потребность в сотрудниках более чем в шесть раз превышает число безработных

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области на биржах труда заявленная работодателями потребность в сотрудниках составляет 65 тыс. 294 ед. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

При этом по состоянию на 15 мая в регионе официально зарегистрировано 9 тыс. 764 безработных. Таким образом, заявленная на биржах труда потребность в работниках более чем в шесть раз превышает число нетрудоустроенных свердловчан.
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