На Среднем Урале заявленная работодателями потребность в сотрудниках более чем в шесть раз превышает число безработных

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Свердловской области на биржах труда заявленная работодателями потребность в сотрудниках составляет 65 тыс. 294 ед. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



При этом по состоянию на 15 мая в регионе официально зарегистрировано 9 тыс. 764 безработных. Таким образом, заявленная на биржах труда потребность в работниках более чем в шесть раз превышает число нетрудоустроенных свердловчан.