На Среднем Урале заявленная работодателями потребность в сотрудниках более чем в шесть раз превышает число безработных

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 10 ...07.02.2023 Число размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансий превысило 50 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Число вакансий, размещенных на биржах труда Свердловской области, по состоянию на 7 ...28.10.2016 Численность безработных в Свердловской области превышает 30,5 тыс. человек
На 28 октября 2016 года численность официально зарегистрированных безработных в Свердловской области составляет 30 тыс. ...28.10.2016 Численность безработных в Свердловской области превышает 30,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2016. На 28 октября 2016 года численность официально зарегистрированных безработных в ...11.03.2015 В Свердловской области число безработных превысило количество вакансий
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2015. По данным на 10 марта 2015 года, в Свердловской области число официально ...