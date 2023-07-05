Только 15% жителей Среднего Урала опасаются увольнения

Во II квартале 2023 года 18% трудоустроенных соискателей-свердловчан полагали, что на текущем месте работы для них ...05.07.2023 На Среднем Урале 18% трудоустроенных соискателей боится увольнения
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Во II квартале 2023 года 18% трудоустроенных соискателей-свердловчан полагали, что на ...10.06.2022 В Свердловской области 23% сотрудников опасаются потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в исследовании портала hh.ru. 75% ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в ...