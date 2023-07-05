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Только 15% жителей Среднего Урала опасаются увольнения

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В III квартале 2023 года лишь 15% жителей Свердловской области считают, что на текущем месте работы для них есть угроза увольнения работодателем без учета их намерений. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Отмечается, что это наименьший показатель за всю историю наблюдений (с весны 2021 года). В частности, во II квартале этого года быть уволенными боялись 18% трудоустроенных жителей региона.

В то же время в текущем квартале уверенно ощущают себя на нынешнем рабочем месте сразу 78% свердловчан, что является абсолютным максимумом. Еще 7% затруднились дать оценку.

При этом наименее стабильно на текущем рабочем месте себя ощущают представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% опасается увольнения), «Юристы» (25%) и «Маркетинг, реклама, PR» (24%). Максимально уверенно — «Добыча сырья» (94% считают, что угрозы увольнения нет), «Наука, образование» (80%) и «Строительство, недвижимость» (78%).

По мнению руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, выход настроений работников в этом квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходят на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Это подтверждается анализом поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенным агентством Риалвеб по просьбе hh.ru.
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