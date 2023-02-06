На Среднем Урале 18% трудоустроенных соискателей боится увольнения

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В январе 2023 года в Свердловской области было открыто около 35 тыс. вакансий. Из них ...19.09.2022 В Свердловской области 54% трудоустроенных граждан ищут подработку
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. В Свердловской области 54% опрошенных граждан рассматривают поиск подработки на ...10.06.2022 В Свердловской области 23% сотрудников опасаются потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru ...13.11.2020 Более трети соискателей из Екатеринбурга готовы к переезду ради работы
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. 36% соискателей из Екатеринбурга готовы к переезду ради работы, следует из данных ...28.09.2020 Почти 40% свердловских соискателей боятся не найти работу с приемлемым уровнем зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. Аналитический отдел портала по поиску работы HeadHunter провел социологический опрос ...