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На Среднем Урале 18% трудоустроенных соискателей боится увольнения

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Во II квартале 2023 года 18% трудоустроенных соискателей-свердловчан полагали, что на текущем месте работы для них существует реальная угроза увольнения по инициативе работодателя. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

При этом по сравнению с предыдущим кварталом этого года и аналогичным периодом прошлого года доля тех, кто опасается остаться без работы, снизилась — на 19% и 23% соответственно.

В целом по Уральскому федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных, а по России — 20%.

Еще 74% трудоустроенных соискателей Среднего Урала полагают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению. По УрФО доля таких соискателей составила 76%, по России — 71%.

При этом стабильнее других ощущают себя на текущем рабочем месте представители сфер «Добыча сырья» (78%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 76%).
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