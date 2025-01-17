Девять месяцев «КОТавасии»

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КОТавасия с бюллетенями

Управляющая компания «КОТ» из Березовского может быть причастна к подделке подписей общего собрания собственников жилья ...

Переход жилого дома в Верхней Пышме к УК «КОТ» мог быть основан на поддельных документах

УрБК, Верхняя Пышма, 15.05.2024. При проведении голосования о смене управляющей компании одного из домов в Верхней ...

Коммунальная битва за Пышму

УК из Березовского методами социальной инженерии пытается захватить дома в Верхней Пышме ...

В Екатеринбурге прокуратура возбудила уголовное дело из-за поддельных подписей жильцов при выборе управляющей компании

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку протоколов общего собрания ...

В Екатеринбурге разгорается конфликт между жильцами и «УК ЖКХ Октябрьского района»

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2020. Жители дома по адресу Сибирский тракт, 17 вступили в конфликт с управляющей компанией ...