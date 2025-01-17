Девять месяцев «КОТавасии»

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает следить за ситуацией на рынке управления многоквартирными домами в Свердловской области. После достаточно длительного периода стабилизации рынка, продолжавшегося в течение последних лет, на нем опять начинают появляться признаки возможных конфликтов из-за передела сфер влияния. Одной из точек коммунальной напряженности стала Верхняя Пышма, на рынок коммунальных услуг которой не первый год пытается зайти УК «КОТ» из Березовского.
В первый раз эта управляющая компания попыталась закрепиться в Верхней Пышме в 2022 году, когда выиграла конкурс на обслуживание 16 домов. Эти жилые объекты УК «КОТ» эксплуатировала с июня 2022-го по март 2023 года, после чего контракт был расторгнут нанимателем. Причиной стали утрата доверия, бездействие и провалы в обслуживании жилого фонда.
Как сообщается в заявлении конкурсного управляющего, УК «КОТ» не проверила общедомовые приборы учета тепла и не ввела их в эксплуатацию к началу отопительного сезона, из-за чего жильцы платили по нормативу, а не по реальному потреблению тепловых ресурсов. Также была проигнорирована подготовка к отопительному сезону: не промывалась система отопления, в системах холодного и горячего водоснабжения не делали ревизию сантехоборудования и канализации, что вылилось в проблемы зимой. Но больше всего управляющего не устроило то, что УК «КОТ» игнорировала многочисленные жалобы жителей на состояние кровель и крыш зданий, из-за чего происходили затопления жилых помещений.
Вторую попытку компания предприняла в 2024 году, когда вследствие длительной череды собраний собственников жилья и последовавших за ними судов на несколько месяцев УК «КОТ» получила контроль над двумя подъездами дома по адресу Успенский проспект, 113 Д. Управление это также не продлилось долго: решение собраний жителей было оспорено в судебной инстанции. В ходе разбирательств выяснилось, что, по словам юристов, значительная часть бюллетеней выглядит так, будто они были заполнены одной рукой. Чтобы подтвердить свои наблюдения, юристы обратились к специалистам-графологам для проведения почерковедческой экспертизы. Те подтвердили, что больше половины (13 из 20) из переданных на экспертизу подписей имеют признаки того, что их поставили не собственники жилья: не совпадали
с образцами подписей, которые владельцы оставили на документах по приемке жилых помещений. С высокой долей вероятности, они были просто фальсифицированы. Отметим, что это далеко не первый подобный случай в практике УК «КОТ». Подобные инциденты были отмечены и в Березовском.
При этом итоги нескольких месяцев управления общедомовым имуществом оказались шокирующими как для жителей дома, так и для профессиональных коммунальщиков. Оказалось, что за время работы УК «КОТ» в полную негодность пришла газовая котельная, которая снабжала дом горячей водой и теплом. В апреле 2024 года УК «КОТ» приняла 10 котлов в идеальном состоянии, о чем свидетельствуют соответствующие акты. А в декабре 2024 года при сдаче котельной выяснилось, что шесть котлов из десяти выведены из строя. Все это подтверждено соответствующим актами.
В результате собственникам дома был нанесен ущерб в несколько миллионов рублей. Точную сумму выявит комиссия специализированной лицензированной организации совместно с Ростехнадзором.
Как выяснили жильцы, УК «КОТ» не заключила договор со специализированной обслуживающей организацией и эксплуатировала котлы самостоятельно, хотя не имела на это соответствующих допусков и разрешений.
Но на этом последствия управления УК «КОТ» не закончились. 15 января 2025 года представители новой УК и уполномоченной специализированной организации «Энергопроф» в присутствии представителей комитета ЖКХ администрации Верхней Пышмы провели комиссионное обследование подвала, насосной, индивидуального теплопункта. Данная проверка была организована в связи с нерабочем состоянием насосного оборудования и некорректной работой системы теплоснабжения.В ходе обследования была произведена проверка работы оборудования и разборка насоса.
В процессе демонтажа было установлено, что в кожухе насоса отсутствовал механизм. То есть фактически насос по перекачке горячей воды в доме отсутствовал. Видимо, он был демонтирован во время управления УК «КОТ». По данному факту были составлены соответствующие акты. Документы будут направлены в контрольные органы. Жители и новая УК рассматривают возможность обращения в суд.
Очевидно, что проверки состояния общедомового имущества после эксплуатации «КОТом» продолжатся. Вполне вероятно, что их следствием станет обращение в контролирующие органы, прокуратуру и суд. Как отмечают эксперты коммунального рынка, итогом подобного отношения к вверенному имуществу могут стать многомиллионные штрафы или даже отзыв лицензии. УрБК будет следить за развитием событий.