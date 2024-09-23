Дмитрий Скрипник: Наш жилой фонд готов к зиме на 100%

— Летний период — это традиционное время для проведения работ по подготовке систем отопления, горячего водоснабжения, ремонта кровель и решения других задач, которые невозможно решить в другие времена года. Непродолжительный в нашем климате период теплой погоды был нами использован с максимальной пользой. Практически все работы, которые были запланированы на лето, мы выполнили.Кроме того, были проведены и сезонные работы: покос травы, обрезка и формирование зеленых насаждений, кронирование деревьев. Также проводился завоз песка в песочницы и ремонт малых архитектурных форм на детских площадках. Был выполнен достаточно большой объем ремонта кровельного покрытия: чинили крыши, герметизировали козырьки.Восстанавливалась тепловая изоляция в подвальных помещениях; сейчас начаты работы по утеплению теплового контура домов, то есть по закрытию продухов в подвалах и окон в местах общего пользования. Одним из основных видов работы по подготовке к зиме стала герметизация межпанельных швов, что позволяет значительно снизить теплопотери в домах советской постройки.Да, действительно, главная наша забота летом — это подготовка к пуску тепла. В настоящий момент мы на 100% готовы к пуску отопления. Системы отопления были промыты и подвергнуты опрессовке — испытанию герметичности всех систем повышенным давлением.На сегодня все работы завершены, нами составлены соответствующие акты и переданы представителям теплоснабжающей организации. Весь жилой фонд в полном объеме допущен к эксплуатации в зимний период. Уверены, что задержек по пуску тепла по вине управляющей компании не будет.Также достигнута хорошая финансовая готовность к отопительному сезону. За лето мы снизили кредиторскую задолженность перед поставщиком тепла более чем на 30 млн руб. Это очень хороший показатель.В этом году в сентябре выдалась теплая погода, поэтому поэтапное подключение отопления начнется с 23 числа. В первую очередь, тепло пойдет в социальные учреждения. Но до конца недели мы планируем, что батареи станут теплыми во всем жилом фонде.Проблема с горячей водой летом — это постоянная боль Верхней Пышмы. Причина этого – отсутствие системы циркуляции горячего водоснабжения, что не позволяет подавать собственникам жилья воду надлежащего качества.Для решения этой проблемы при подготовке к работе в летний период нами было смонтировано 67 специальных перемычек, которые были призваны организовать нормальную циркуляцию горячей воды в большей части города. К сожалению, в этом году система не смогла нормально заработать. Случилось это, в первую очередь, из-за крайне длительного ремонта СУГРЭС, во время которого горячая вода надлежащего качества в город не подавалась.После пуска СУГРЭС была отмечена большая аварийность на тепловых сетях, следствием которой стали постоянные отключения. В результате вода надлежащего качества, температуры и напора просто не доходила до наших домов. Соответственно, как ни организовывай ее циркуляцию, теплее она, к сожалению, не станет.Надеемся, что в следующем году проблемы с напором и температурой воды со стороны поставщика будут решены. И тогда наша система перемычек покажет себя с лучшей стороны, обеспечив циркуляцию горячей воды во всем городе.Для того, чтобы этого добиться, управляющая компания «Сити-Сервис» подала в суд исковое заявление на энергоснабжающую организацию ПАО «Т+» с целью понуждения к исполнению договорных обязательств, а именно — к поставке на границу эксплуатационной ответственности теплоносителей надлежащего качества как по температуре, так и по давлению и химическому составу. Отдельно отмечу, что в этом иске мы не требует от «Т+» денег, мы требуем исполнять условия договора, чтобы обеспечить жителей горячей водой.Уже состоялось первое заседание, на которое привлечена как теплоснабжающая, так и теплотранспортная организации.— Пред пуском тепла мы в обязательном порядке размещаем в подъездах и наших социальных сетях объявления, в которых предупреждаем о пусках тепла и просим собственников проверить состояние теплопотребляющих устройств. Необходимо, чтобы были открыты запорные вентиля на радиаторах. Также необходимо проверить, чтобы на трубах и радиаторах не было протечек, ржавых пятен. В случае их обнаружения необходимо обращаться в управляющую компанию.Обычно никаких проблем с пуском отопления происходить не должно, так как система все лето стоит заполненная водой. Но если летом производились ремонтные работы, менялись радиаторы, отключались отдельные стояки, то в систему мог попасть воздух, который образует воздушные пробки. Такой воздух должен быть удален. Для этого требуется открытие всех кранов и подключение всех систем.— Да, в этом году провели реконструкцию системы учета тепла на шести больших многоподъездных домах. Из-за того, что установленные там ранее системы учета устарели и больше не соответствовали требованиям, проведена их замена на новые, современные. Это позволит жителям учитывать и оплачивать фактическое потребление тепловых ресурсов. С высокой долей вероятности можно полагать, что оно будет значительно ниже нормативного.После пуска тепла продолжатся работы по утеплению межпанельных швов. Мы будем исследовать дома с помощью телевизора, выявлять места утечек тепла, которые могли появиться за последний сезон, и устранять их.Особенность нашего жилого фонда такова, что большинство домов в нем построены в советское время. А такие строения характеризуются именно потерей своих технонесущих способностей за счет выкрашивания швов. Поэтому требуют постоянно следить за их состоянием.Также поддержания постоянного температурного режима требует чердачная разводка водоснабжения. Для того, чтобы на кровлях и оборудовании не образовывался конденсат, в таких помещениях делаются вентиляционные окна, которые должны быть в зимний период открыты. За этим нужно внимательно следить.Кроме того, сохранятся и все обычные работы по поддержанию вверенного нам жилого фонда в чистоте, а оборудования — в исправном состоянии. Компания продолжит обеспечивать уют во всех наших домах.