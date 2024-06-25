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Вчера, 17:08

Дмитрий Скрипник: От эффективности нашей работы летом зависит то, как пройдет зимний период

Дмитрий Скрипник: От эффективности нашей работы летом зависит то, как пройдет зимний периодНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил генеральный директор управляющей компании «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник.

— Дмитрий Алексеевич, расскажите, какие работы производит в летний период управляющая компания?

— Лето — особый период для любой управляющей компании. Именно сейчас на нас приходится увеличенный объем работ, которые можно выполнить только в теплое время года. Именно летом происходит большая часть ремонтов и работ по профилактике всех узлов и систем отопления и водоснабжения. И от того, насколько эффективно мы отработаем летом, зависит то, как пройдет зимний период.

— Как вы составляете план работ?

— Во время весеннего осмотра мы собираем информацию о нарушениях, проблемах, которые есть в домах. Это касается именно тех работ, которые можно проводить только в теплое время года, например, ремонта кровель или межпанельных швов. Составляем графики, определяем объемы работ и последовательно их выполняем.

— Какую роль управляющая компания играет при проведении подготовки к отопительному сезону ресурсоснабжающими организациями?

— Чтобы зимой дома хорошо прошли отопительный период, проводится большой объем подготовительных работ, связанных с системой отопления и горячего водоснабжения. Большую их часть выполняют поставщики ресурсов — проводят опрессовки и промывки систем. Мы активно участвуем в этих процессах, потому что, для того чтобы поставщики могли провести гидравлические испытания, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний должны осуществить целый ряд подготовительных мероприятий. Например, произвести закрытие домов, чтобы предотвратить попадание повышенного давления в системы, которые на это не рассчитаны.

— Какие неудобства обычно испытывают жители домов при таких мероприятиях, и можно ли их избежать?

— При подготовке и проведении опрессовок жители домов какое-то время терпят неудобства из-за того, что параметры воды, подаваемые в системы, по техническим причинам занижаются. Дело в том, что перед гидравлическими испытаниями система выхолаживается: снижается температура теплоносителя. Это делается, чтобы в случае прорыва кипяток не привел к термическим поражениям людей или имущества, случайно оказавшихся в аварийной зоне. После завершения опрессовок в течение полутора суток все показатели обычно приходят в норму.

Другая проблема, с которой сталкиваются конечные потребители, — снижение качества горячей воды. Дело в том, что при проведении опрессовок происходит вымывание отложений, которые образуются на стенках труб, в результате чего они попадают в систему горячего водоснабжения. И иначе как через краны потребителей, к сожалению, их никак не слить. Поэтому в периоды гидравлических испытаний и промывок вода бывает ярко-оранжевого цвета.

— Какие еще работы вы проводите в теплый сезон?

— Начиная с весны выполняем текущий ремонт детских и спортивных площадок. К лету эти объекты должны быть полностью готовы к эксплуатации.

— Летом большой объем работ связан с растительностью: высадка цветов, покос травы, обрезка веток. Как с этим справляется управляющая компания?

— К сожалению, в соответствии с постановлением № 290, уход за зелеными насаждениями силами управляющей компании минимизирован и сводится только к покосу и иногда обрезке. Работы, связанные с озеленением и уходом за растениями, мы проводим в домах, где есть активные жители, которые готовы помогать в этих вопросах. В соответствии с их обращениями мы приобретаем посадочный материал, завозим землю. Но без поддержки жильцов нереально осуществить тот комплекс мероприятий, который необходим для поддержания зеленых насаждений в должном виде.

— Как жителям дома необходимо действовать, чтобы вы выполнили эти работы? Нужно организовывать собрание жильцов?

— Обычно собственники обращаются к нам, мы обсчитываем расходы, составляем план мероприятий, при необходимости разбиваем его на несколько этапов, которые могут занимать несколько лет. И последовательно это все реализуем.

Конечно, оптимальный вариант для организации таких мероприятий — это проведений общего собрания, но мы понимаем, что общее собрание по вопросам приобретения рассады и высадки цветов провести сложно, потому что только процесс подготовки собрания занимает от двух до трех месяцев. И пока мы будем готовиться, актуальность мероприятия пройдет. Кроме того, у нас ограничен вегетативный период по высадке растений: для цветов это апрель-май, для кустарников — сентябрь-октябрь. В эти периоды можно высаживать насаждения, проводить обрезку деревьев и кустарников.

— А для кронирования деревьев тоже необходимо решение собственников?

— Замечу, что такие работы в местах общего пользования проводит муниципальное образование. Под кронирование попадают больные деревья, а также те насаждения, которые растут с нарушениями действующих требований, например, слишком близко от фасада дома, и препятствуют проникновению в квартиры света.

Для проведения кронирования деревьев, которое производит управляющая компания, решение собственников не требуется. Мы делаем это как по заявкам жильцов, так и по мере необходимости. Однако отмечу, что в данном случае объем работ необходим большой, а денег жители собирают с дома немного. И если встает вопрос о нехватке средств на различные сезонные мероприятия, то у нас в приоритете стоят те, которые влияют на обеспечение безопасности и комфорта проживания, то есть обеспечение теплом, холодной и горячей водой и электроэнергией.

— Какие у вас есть методы борьбы с неплательщиками?

— Должникам можно отключить горячую воду, газ и электроэнергию. В соответствии с постановлением № 354 мы активно работаем именно по ограничению электроэнергии. Потому что газ поставляем не мы, для отключения горячей воды необходимо попасть в квартиры, а доступ к электрическим коммуникациям находится в местах общего пользования. Это позволяет нам ограничивать либо полностью останавливать поставку ресурса до момента оплаты.

Кроме этого, постоянно работают наши юристы: выдаются судебные приказы, подаются исковые заявления о взыскании в судебном порядке.

Фото предоставлено Дмитрием Скрипником
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