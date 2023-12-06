Коммунальная битва за Пышму

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает серию материалов о ситуации на рынке услуг ЖКХ в Свердловской области. После нескольких лет относительного затишья устоявшийся рынок управления многоквартирными домами вновь начинают сотрясать попытки передела.
И если в Екатеринбурге «коммунальные войны» выглядят как эхо «лихих 90-х»
, то в других городах Свердловской области проходят по сценариям, больше напоминающим ограбление пенсионеров с помощью современных высокотехнологичных методов социальной инженерии.
Примером может служить ситуация в Верхней Пышме. На давно распределенный между местными участниками рынок управления жилым фондом активно пытается внедриться УК «КОТ» — новый игрок из другого пригорода Екатеринбурга — Березовского.
Как отмечают наблюдатели, для этой управляющей компании это не первая попытка закрепиться в Верхней Пышме. В 2022 году организация выиграла конкурс на обслуживание 16 домов, оставшихся от обанкротившейся местной УК. Формально нанимателем выступил конкурсный управляющий. Дома УК «КОТ» обслуживала с июня 2022 по март 2023 года, после чего контракт был расторгнут нанимателем. Причиной стали утрата доверия, бездействие и провалы по обслуживанию жилого фонда.
Как сообщается в заявлении конкурсного управляющего, УК «КОТ» не проверила общедомовые приборы учета тепла и не ввела их в эксплуатацию к началу отопительного сезона, из-за чего жильцы платили по нормативу, а не по реальному потреблению тепловых ресурсов. Была проигнорирована подготовка к отопительному сезону: не промывалась система отопления, в системах холодного и горячего водоснабжения не делали ревизию сантехоборудования и канализации, что вылилось в проблемы зимой. Но больше всего управляющего не устроило, что УК «КОТ» игнорировала многочисленные неоднократные жалобы жителей на состояние кровель и крыш зданий, из-за чего происходили затопления жилых помещений. В некоторых домах не заключили договор по содержанию системы пожарной сигнализации, отсутствовала диспетчеризация (связь диспетчера с кабинами лифтов).
Второй заход в Верхнюю Пышму УК «КОТ» предприняла через структуры дружественного застройщика «Актив», которые передали ей подряд на управление новостройками — жилыми комплексами «Успенский» (Успенский проспект, 113д и 113д/1) и «Тихий центр» (улица Красноармейская, 8 и 15). Но и здесь организация не удержалась долго: летом 2023 года застройщик отказался от услуг УК «КОТ» (также с весьма неприятными для нее формулировками).
Выяснилось, что из-за действий компании у домов образовалась дебиторская задолженность перед поставщиками услуг. Некоторым из них не платили по три месяца, при том что жильцы исправно оплачивали счета. Аудиторы обнаружили непрозрачные схемы оплаты труда сотрудников, нашлись «фирмы-прокладки». Последней каплей стал странный депозит в банке, на котором лежали средства, сданные жильцами.
Наблюдатели посчитали такое положение вещей закономерным: все-таки управлять домами в Верхней Пышме, когда вся материальная база расположена в Березовском, не самое простое дело. После этого у УК «КОТ» в Пышме остался ровно один дом, обслуживание которого вдали от собственных «баз снабжения» было для компании проблематичным. Фактически УК оказалась перед выбором: либо уходить из Верхней Пышмы, либо резко наращивать свое присутствие в этом городе. Организация выбрала второй вариант и развернула в городе кампанию по захвату чужого жилого фонда.
При этом, как говорят наблюдатели, УК использует технологии социальной инженерии. В каждом доме, который будет подвергнут атаке, сначала находится группа активных и одновременно недовольных жителей. На протяжении нескольких недель с ними ведется постоянная работа, благодаря которой они буквально превращаются в своеобразную «секту свидетелей УК «КОТ» — агрессивных, мотивированных и сплоченных сторонников новой компании. Потом этот «актив» включается в бой за дом — создает внутридомовые чаты, критикует действующую УК, направляет жалобы по любому поводу в прокуратуру и жилинспекцию, что создает видимость хаоса и дает повод агитировать за переход под управление УК «КОТ».
Через несколько недель такой массированной информационной работы по инициативе жильцов из «секты» инициируется общее собрание жителей, на которое приходят представители УК «КОТ» и обещают жителям традиционные в таких случаях «золотые горы»: качественную работу при низких тарифах, массу дополнительных услуг и бонусов. При этом обычно умалчивается о том, о чем директор этой организации Михаил Маркин прямо признается в интервью: компании неинтересно обслуживать дома по установленным муниципалитетом тарифам, ее привлекают гораздо более высокие цифры — от 47 руб. за квадратный метр.
Сейчас заочные голосования в пользу УК «КОТ» уже проходят или инициированы как минимум в четырех разных жилых комплексах Пышмы, управляемых другими организациями. Но пока ни одного нового дома в Верхней Пышме УК «КОТ» захватить не удалось. Чем закончится очередная попытка рейдеров из березовского зайти на коммунальный рынок Пышмы, покажет время.
Но как бы то ни было, эксперты коммунального рынка отмечают, что собственникам жилых помещений, оказавшимся в ситуации, когда в их доме появляется группа активных соседей, агитирующих за смену УК, следует не терять бдительность. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, достаточно соблюдать несколько простых правил: не принимать необдуманных решений, не обращать внимания на эмоциональные аргументы соседей, не спешить верить подозрительным «активистам» из домовых чатов и, главное, не подписывать никаких документов, в которых нет уверенности на 100%, особенно если это бюллетени общего собрания собственников многоквартирного дома. Это позволит противостоять любым методам социальной инженерии, которая сейчас становится все более популярной при переделе рынка коммунальных услуг.