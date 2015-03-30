Эхо коммунальных войн

В течение последних лет екатеринбургский рынок управления жилыми домами считается стабильным и относительно «мирным». Как полагают многие участники, большая часть громких конфликтов, связанных с переделом жилого фонда, осталась в прошлом. Последние серьезные баталии в коммунальной сфере относятся к концу прошлого десятилетия, и с того времени большинство участников нашли свои ниши и распределили роли на рынке. И каждое исключение сегодня воспринимается как «привет из прошлого». Тем не менее такие ситуации все же происходят.
Как правило, «сомнительные» управляющие компании на первом этапе прилагают массу усилий, чтобы получить контроль над привлекательными для них домами, прежде всего многоквартирными новостройками. Жителей заманивают низкими тарифами, качественными услугами, бесплатными праздниками и разнообразными «дополнительными условиями». В домах создаются группы активистов, которые в ежедневном режиме бьются за «захватчиков» в домовых чатах и лично обходят квартиры с предложением подписаться за переход к новой УК. Но как только проходит собрание собственников, а новая компания получает дом в управление, карета становится тыквой, обещания остаются обещаниями, а увеселительные мероприятия превращаются в стихийные митинги, но уже против новой УК. Вот только изгнать «захватчиков» часто оказывается куда сложнее, чем пригласить. На это могут уходить годы судебных разбирательств и «коммунальных войн» с настоящими боями и жертвами.
Примером может служить целая серия споров жителей многоэтажных домов с управляющей компанией «Столица», связанной с бизнесменом Романом Дубовым. По данным сервиса Rusprofile, Роман Дубов является учредителем ООО УК «Столица» и председателем ТСЖ «ЖК Аврора». О непростых взаимоотношениях этих компаний со своими клиентами говорят и материалы в СМИ, и посты в социальных сетях, и данные картотеки судебных дел. На настоящий момент в ней зарегистрирован 21 иск, ответчиком по которому выступает ЖК «Аврора». Также в отношении организации действует семь исполнительных производств по задолженностям. УК «Столица» является
ответчиком в 14 судебных процессах, и в отношении нее заведено шесть исполнительных производств. При этом участники конфликтов со стороны жильцов полагают, что используемые против них методы как минимум некорректны, а то и недопустимы в современном правовом государстве.
Сегодня УК «Столица» с помощью рекламы и агитаторов в чатах и соцсетях вновь предлагает свои услуги жителям новых домов. «Захват» дома начинается с работы материально заинтересованных жильцов, которые за вознаграждение начинают поднимать волну критики на действующую УК. Такие активисты искусственно подогревают градус недовольства, провоцируя собрания с инициативой смены УК. После успешного «захвата» дома рейдерской компанией новые соседи либо испаряются, либо закрывают глаза на багаж проблем.
При этом компания предлагает весьма привлекательные условия, например, плату за обслуживание в престижных домах на уровне муниципального минимума в 30 руб. 53 коп. за квадратный метр, рассказывает о «сплоченном профессиональном коллективе» из 85 сотрудников. При этом за пределами обсуждения остается вопрос о том, как можно вообще предоставлять «премиальные» услуги за муниципальный тариф. При этом жителям не сообщают, что «выпадающие расходы» компания может компенсировать, например, за счет сдачи в аренду домового имущества и помещений, а работы по благоустройству будут выполняться аффилированными компаниями. При этом фактический дискомфорт жителей от деятельности арендаторов не учитывается, сдача площадей возможна под любые, даже самые экзотические, нужды.
Гражданам, которые задумываются о смене свой УК, можно только предложить изучить историю компании и ее взаимоотношений с предыдущими жилыми комплексами, взятыми на управление и потом через суд пытавшимися освободиться от навязчивого коммунального сервиса.
Отдельного упоминания заслуживает целый ряд инцидентов, в которых принимала участие УК «СД Эксплуатация», в которой Роман Дубов в 2020 году работал
в должности и. о. директора.
В 2020 году между жильцами ЖК «Перемена 2» и УК «СД Эксплуатация» вспыхнул конфликт, в ходе которого, по информации СМИ, была применена не только физическая сила, но и газовый баллончик, а после конфликта сотрудники УК «СД Эксплуатация» испортили ворота в подземный гараж в том ЖК. После такого поворота событий собственники жилого комплекса приняли решение сменить управляющую компанию и перейти к УК «Гринсервис».
По словам жителей ЖК, которые приводят
средства массовой информации, их противники перед уходом обрезали провода в щитках особо активных жильцов, нападали, запугивали жителей. Также УК не передала новой управляющей компании ни документации, ни ключей, ни помещений. Была даже разобрана искусственная елка, которую установили во дворе. Одновременно в подвале была сломана канализационная труба.
Чуть ранее неизвестные разбили топором лобовое стекло коммерческому директору УК «Гринсервис» Семену Ткачеву. Об этом также писали
городские СМИ.
В 2021 году УК «СД Эксплуатация» была признана
банкротом. Однако наблюдатели не исключают, что стиль работы вместе с руководителем может по наследству достаться и УК «Столица». Об этом свидетельствует конфликт с жителями престижного ЖК «Аристократъ», которым приходилось совсем не аристократически обороняться от настойчивых крепких парней, мешавших жильцам создать ТСЖ. В результате стороны на годы погрязли во взаимных судебных исках.
В социальных сетях и личных беседах жители «Аристократа» жаловались на спортсменов из клубов вольной борьбы, которых они однозначно связывали с директором противостоящей им УК. Некоторые активисты заявляли о поступавших к ним угрозах отключить свет или разбить стекла в автомобиле — почерк, знакомый еще со времен работы УК «СД Эксплуатация».
Другая проблема, с которой пришлось столкнуться житиям «Аристократа», — подделка подписей в бюллетенях для голосования на общем собрании собственников жилья. Чтобы установить, какие подписи настоящие, а какие — «нарисованные», собственникам пришлось не просто обращаться в суд, но и за свой счет заказывать дорогостоящую графологическую экспертизу.
Эксперты отмечают, что сейчас таких нарушений должно стать меньше, так как законодатель ввел уголовную ответственность для инициаторов собрания за подделку подписей, фальсификацию протоколов и листов голосования на собрании собственников жилья.
В целом же судебный процесс по «избавлению» от чрезмерно навязчивой УК стоил жителям 150 тыс. руб., почти года времени и потраченных нервов. Об этом процессе его участники до сих пор вспоминают с содроганием, но о принятом решении не жалеют. Точно так же воспринимают это жители домов в ЖК «Крылов» и на улице Мельникова, которые отказались от услуг «Столицы», но добились этого не без проблем. Того же мнения придерживаются и жители ЖК «Перемены».
Для многих становится шоком, что подобные ситуации до сих пор возникают в Екатеринбурге, причем в первую очередь в престижных жилых комплексах в самом центре города. Но именно современные дома становятся наиболее привлекательным активом для современных рейдеров. Причин здесь несколько: это и потенциальная прибыльность авантюрного проекта, и расчет на интеллигентность и занятость собственников, которые клюнут на яркую рекламу и не захотят терять по полгода на тяжбы и суды с наглой УК.
В такой ситуации эксперты рынка ЖКХ рекомендуют собственникам не терять бдительность и помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чтобы не оказаться в сложной ситуации, достаточно следовать нескольким простым правилам: не принимать необдуманных решений, не обращать внимания на эмоциональные аргументы соседей, не спешить верить подозрительным «активистам» из домовых чатов и, главное, не подписывать никаких документов, в которых нет уверенности на 100%, особенно если это бюллетени общего собрания собственников многоквартирного дома.
Иногда участие в жизни многоквартирного дома — это не просто выбор в пользу элементов сервиса или особых условий обслуживания, а банальный шаг в сторону собственной безопасности.Евгений Попов