Эхо коммунальных войн

Лицензирование УК не избавит Свердловскую область от коммунальных войн ...

Госжилинспекцию могут наделить полномочиями по регистрации собраний собственников домов ...

Жилая нагрузка: протоколы собраний жильцов придется регистрировать в ГЖИ

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2013. Товарищества собственников жилья призвали жителей многоквартирных домов не сдавать свои ...

ТСЖ призвали собственников жилья отказаться от правительственного фонда капремонта

Под давлением: жильцам новостройки навязывают УК

Очередной коммунальный конфликт разгорается в Екатеринбурге. В центре скандала оказался застройщик — СМУ-5. Как стало ...