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МВД России предупредило о новой схеме мошенничества в домовых чатах

УрБК, Москва, 27.03.2025. МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества в домовых чатах, пишет РИА «Новости».

Аферисты размещают в домовых и районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель. Для убедительности они прилагают фото и видео товара.

Желающим забрать технику направляют ссылку для организации доставки через курьера. Кликнув по этой ссылке, пользователи подвергают свои телефоны риску заражения вредоносным ПО, дающим доступ к платежным средствам и персональным данным.
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