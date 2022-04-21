Суд в Екатеринбурге защитил права и восстановил в должности незаконно уволенного курьера лаборатории «Ситилаб»

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Житель Екатеринбурга был восстановлен в должности курьера ООО «Ситилаб-Урал» по решению Свердловского областного суда. Ранее он был уволен за нарушения правил транспортировки биоматериалов, сообщает пресс-служба облсуда.



Мужчина обратился в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга с иском к ООО «Ситилаб-Урал» о восстановлении на работе и взыскании денежных средств. По словам истца, он работал в организации с 2017 года в должности курьера отдела логистики и снабжения. Однако после ДТП на служебном автомобиле он был переведен на должность курьера по транспортировке биоматериала, что предполагает перенос тяжелых сумок-холодильников. Летом 2022 года он нарушил порядок транспортировки контейнеров с биоматериалом, поместив их в сумку с неподходящим температурным режимом, за что был уволен.



В исковом заявлении мужчина указал, что образцы биоматериала при этом не пострадали. При этом при увольнении работодатель не учел, что работник является единственным кормильцем для четырех несовершеннолетних детей.



Суд частично удовлетворил исковые требования — восстановил истца на работе в должности курьера отдела логистики, также в его пользу взыскана заработная плата за время вынужденного прогула в размере 34 тыс. 874 руб. и расходы по оплате юридических услуг — 40 тыс. руб.



Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела и доводы ответчика, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт. Решение суда первой инстанции вступило в силу.