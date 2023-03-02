Такси преткновения

В Екатеринбурге прошла пресс-конференция, посвященная закону о такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года. На встрече присутствовали представители власти, полиции и бизнеса, причем позиции некоторых участников по вопросу целесообразности нововведений разошлись. В результате встреча больше напоминала дискуссию длиной в полтора часа.



Уточним, что закон подразумевает создание в России трех новых реестров: перевозчиков, такси и служб заказа такси. Первый будет включать сведения об электронном разрешении на перевозку, второй — данные о транспортных средствах, их владельцах и так далее, третий — адреса, где расположены технические средства для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Службы заказа такси должны будут каждый день проверять сведения о разрешениях в реестрах. Заказ можно будет передать перевозчику или водителю, только если в перечнях есть соответствующие разрешения.



Помимо этого, устанавливается правовой статус самозанятых, которые работают в сфере такси, вводятся единые требования к автомобилям. Водителям потребуется получить разрешение на работу, в том числе пройдя аттестацию. Также им нельзя будет иметь непогашенную судимость для работы в такси. К этому добавится обязанность проходить предрейсовые и послерейсовые осмотры. Проверка коснется и самого транспорта.



В ходе пресс-конференции замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев отметил, что самые главные нововведения заключаются в том, что будут затронуты ранее не охваченные сектора. В первую очередь это выражается в том, что самозанятые смогут полноценно работать в сфере такси и понимать, как эта работа будет выполняться при их статусе.



Также закон направлен на борьбу с бюрократией. Замминистра указал, что таксистам и сейчас требуется получать специальное разрешение. Но за них больше не нужно будет платить — только собрать документы. А само разрешение будет выдаваться в течение пяти суток.



Все это должно будет привести к легализации серого сектора, который значительно выражен на рынке такси.



Представитель общественного совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко подтвердил, что сейчас значительная часть отрасли работает в тени. Поэтому требуется, чтобы государство создало условия для выхода оттуда.



Сейчас на рынке уже сложился ряд незаконных схем. Например, когда перевозчики передают транспорт другим перевозчикам. Новый закон не будет этого запрещать, а легализует, и в нем будет расписано, как пройдет эта процедура, кто будет нести ответственность. В том числе будет расписан порядок предрейсового контроля и обязанность проследить за состоянием автомобиля.



Вдобавок В. Герасименко указал на то, что закон идет навстречу перевозчикам в вопросах формирования тарифов. У них теперь будет возможность разрабатывать тарифы или договориться со службами заказа такси по этому вопросу. Это позволит уменьшить число ситуаций, когда водители отказываются от каких-то заказов, потому что заранее видят, что поездка будет невыгодной, считает спикер. Это опять-таки изменит подход к ответственности за перевозку, а таксистам поможет выйти из тени.



Помимо этого, представитель общественного совета указал на процедуру создания электронного путевого листа. С его помощью можно будет в электронном виде ознакомиться с данными об осмотрах. В дополнение к этому авторов закона попросили разрешить водителям проходить медицинский контроль в дистанционном формате.



Замначальника отдела надзорной деятельности свердловской ГИБДД Александр Порубенко рассказал об аварийности в сфере такси. По его словам, в 2022 году в регионе произошло 58 ДТП по вине водителей такси. Погибли пять человек, и 82 получили травмы. Из этих 58 аварий в 48 случаях у водителя не было разрешения, то есть это были нелегальные перевозчики. Также в 19 случаях за рулем были граждане других государств. Из них у 11 не было водительских прав. Плюс один водитель был в наркотическом опьянении. В итоге полицейский назвал ситуацию с такси «сложной».



Спикер утверждает, что порядка 70% водителей такси работают в тени. Поэтому закон должен «всю эту систему переломить». В том числе за счет вывода этих людей в правовое поле, контроля медицинского состояния и транспортного средства.



Однако директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин в своем выступлении заявил, что новый закон «загубит отрасль». Например, он не согласился с информацией по аварийности.



«Я год за годом на всех профильных мероприятиях говорю, что аварийность в сфере такси гипертрофированно завышена. Это просто истерия, которую в свое время создали, как, например, вокруг авиаотрасли. Хотя это самый безопасный транспорт в мире, но когда, не дай бог, где-то у самолета появляется трещина на стекле, об этом знает уже вся планета. Люди боятся летать. Точно так же происходит в отношении такси. У нас по итогам 2022 года больше 4 млн перевозок и только одно ДТП с пострадавшими — вред здоровью средней тяжести. Это исчезающе малая величина — 0,00002%. В математике такие величины даже в расчет не берут. И мы, не имея проблем, имея самую безопасную, удобную отрасль такси в мире, сейчас пытаемся выдумать способы решения выдуманных же проблем», — подчеркнул спикер.



Помощь самозанятым, легализация их труда, а также агрегаторов — это единственные положительные моменты, которые содержатся в законе, считает предприниматель. Все остальное работать не будет.



Например, чтобы самозанятый смог работать с агрегатором, ему понадобится договор. Но в небольших городах, условно до 100 тыс. человек, агрегаторов просто нет, и там они не появятся, потому что это экономически невыгодно. Без легального такси может остаться 2/3 страны, предполагает М. Шушарин.



То же самое касается пунктов медосмотра — в большинстве малых городов их вообще нет. А там, где есть, они не везде работают круглосуточно. Например, в Екатеринбурге всего 33 пункта, а круглосуточных — пять. В часы пик, по оценке спикера, на рейсы могут выходить 100 тыс. водителей. Если все реально пойдут проходить осмотры, это закончится многочасовыми очередями, и никто в итоге работать не будет.



Вдобавок спикер считает, что медосмотры в принципе не нужны. Предприниматель сам отвечает за себя и свой автомобиль. Все это, как и путевые листы, М. Шушарин назвал не нужной в современности практикой из 60-х годов, которая применялась в бухгалтерии для учета ГСМ. Также эксперт указал, что во всем мире практика предрейсовых осмотров есть лишь в четырех странах, причем все они в СНГ. Остальной мир обходится без этого. Да и в тех отраслях, где в России медосмотр требуется, часто относятся к этому как к формальности, отметил М. Шушарин. Поэтому ничего не изменится.



«Мы просто должны когда-то набраться смелости, взглянуть правде в глаза и принять ситуацию такой, как она есть — нормальная, безопасная. А затем идти с этими посылами дальше, развивать отрасль технологично», — подытожил предприниматель.



Также он указал на еще один пункт закона — информация о заказе, переданная лицу без разрешения, относится к запрещенной для распространения. То есть информация о заказе приравнена к информации, например, о способах суицида. В итоге интернет-ресурсы агрегаторов могут быть заблокированы Роскомнадзором. Вплоть до того, что страна рискует остаться без привычных для большинства приложений.



В. Герасименко возразил, что на деле препятствий не будет. Риск блокировки возможен, только если компания будет целенаправленно и последовательно передавать информацию нелегальным перевозчикам.



Также он указал, что отсутствие предрейсовых осмотров — это проблема. В сфере автобусных перевозок такое уже было и привело к росту ДТП, утверждает спикер.



В ответ М. Шушарин еще раз напомнил о нехватке пунктов медосмотров и медиков, которые могли бы в них работать. Даже авторы законопроекта признавали, что для этого потребуется около 200 тыс. человек. В. Герасименко возразил, что появление соответствующих требований в законодательстве создаст спрос на пункты осмотров. Значит, они будут открываться, люди пойдут в них работать. М. Шушарин уверен, что так это не работает. Например, в тех сферах, где предрейсовые осмотры существуют, этот механизм работает неэффективно, указал он.



В. Герасименко отметил, что из-за того, что за руль такси может сесть практически любой, возникают ситуации, когда кому-то нахамили, высадили посреди трассы, включили режим ожидания раньше времени и так далее. Теперь же водителей будут проверять строже. Его поддержал А. Порубенко, считающий, что наличие водительских прав не делает человека профессиональным водителем.



М. Шушарин согласился, что решать вопрос качества кадров необходимо. Но делать это нужно за счет межведомственного взаимодействия, чтобы таксист мог легко получать все нужные ему документы, а различные подтверждения были бы доступны в автоматическом режиме. Власти же должны иметь возможность свободно получать информацию друг от друга. По поводу требований к водителям и их стажу предприниматель же выразил несогласие.



«Почему если я подвезу соседа куда-то бесплатно, то я безопасен, а когда везу его куда-то платно, то становлюсь небезопасен?» — спросил он.



При этом спикеры сошлись во мнении, что для людей, которые в такси только подрабатывают, новый закон создаст проблемы. Требование пройти осмотр, оформить все бумаги, ОСАГО, которое для таксистов стоит в 10-12 раз дороже, чем для обычных водителей, может стать непреодолимым препятствием, и с этим надо будет что-то делать.



М. Шушарин добавил, что сейчас большинство водителей такси — это именно «подработчики». Но даже те, у кого это главный источник заработка, после вступления закона в силу могут просто не выйти на линию.



В дополнение к этому А. Порубенко указал, что сейчас в реестрах находится примерно 5-7 тыс. водителей, хотя в час пик одновременно работают более 100 тыс.



«Сейчас нужно задуматься, что нужно пойти и приводить все в соответствие. Чтобы 1 сентября они были готовы к исполнению закона», — сказал он.



М. Шушарин в ответ еще раз повторил свои предыдущие тезисы про медосмотры и ОСАГО, сказав, к 1 сентября число водителей в реестре останется прежним. А значит, города попросту «встанут».



Отметим, что участники встречи все-таки сошлись еще в одном моменте — новый закон создаст административную нагрузку, которая может привести к росту цен. Но если В. Герасименко считает, что он будет в пределах инфляции либо вовсе временным, то М. Шушарин придерживается негативного прогноза. Он уверен, что цены вырастут в четыре-пять раз, время ожидания — тоже. Из-за того, что таксисты не смогли выйти на линию или стоят в очередях на осмотры, пиковая нагрузка вырастет, а вслед за ней — и цены. В результате услуга такси может из обыденной превратиться в элитарную, прогнозирует предприниматель.



Подводя итоги встречи, участники также высказались, что работать над развитием сферы такси нужно. Для этого требуются реальные, удобные и выполнимые для всех законы. Также нужно создавать условия, когда у государства и представителей отрасли существует ответственность друг перед другом, а также перед пассажирами.