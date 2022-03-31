Минтранс РФ предложил ограничить смены у водителей такси 12 часами

УрБК, Москва, 02.03.2023. Минтранс РФ предложил ограничить максимальную длительность смены водителей такси 12 часами. После этого они не смогут получать новые заказы от агрегаторов, говорится в проекте министерского постановления.
«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа легкового такси после применения ежедневного или еженедельного отдыха, продолжительность которых установлена Правилами дорожного движения Российской Федерации», — говорится в документе.
Помимо этого, водители будут обязаны брать перерывы, во время которых заказы не будут поступать. Делать это нужно будет минимум один раз за пять часов.
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