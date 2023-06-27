Сентябрьские изменения

В сентябре 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.С 1 сентября изготавливать алкоголь смогут только организации, включенные в соответствующий реестр. Причем в него добавят производителей пива, сидра, пуаре и медовухи.Работа без внесения в реестр грозит штрафом от 35 до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. руб. — для юридических. Дополняться это будет конфискацией продукции, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или административной приостановкой деятельности на срок до 60 суток.Нарушение правил производства или оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи может привести к штрафам на 100-150 тыс. руб., а грубое нарушение (вроде добавления этилового спирта) — 150-200 тыс. руб. Возможна конфискация продукции, оборудования, сырья, транспорта и приостановка работы на срок до 30 суток.Производители воды для детского питания, соков, квасов, морсов, компотов и газировок будут обязаны наносить средства идентификации на тару с продукцией.От производителей воды потребуется направлять сведения о маркированной продукции в систему мониторинга «Честный знак». Граждане, у которых установлено одноименное мобильное приложение, смогут отсканировать код на товаре и получить информацию о нем.На маркетплейсы и агрегаторы распространятся антимонопольные требования. Монополистическую деятельность запретят лицам, использующим в информационно-телекоммуникационной сети программы для электронных вычислительных машин для заключения сделок продавцов и покупателей.Критериями монополии станут выручка от 2 млрд руб. и доля сделок через определенную платформу от 35% на всем рынке. Если стоимость сделки на цифровом рынке составляет более 7 млрд руб., то ее нужно согласовать с Федеральной антимонопольной службой. ФАС сможет определять преобладающее положение платформ в сфере онлайн-торговли. Появится понятие «сетевой эффект» — влияние агрегаторов и маркетплейсов на условия обращения товаров на рынке в интернете.По закону о маркировке рекламы вводятся штрафы за нарушения правил. Всю рекламу в интернете нужно будет маркировать и ставить пометку на креативах. К последним добавляются токены с пометками, а данные о компании направляются в единый реестр интернет-рекламы.Предполагается, что каждое нарушение будет рассмотрено индивидуально. В законе нет универсальных правил, поэтому у сообщений проверят наличие признаков рекламы. Также уточняется, что маркировка требуется для социальной рекламы, электронной рассылки клиентам, push-уведомлений, сообщений об акциях и мероприятиях на своих ресурсах.Заявления на упрощенную процедуру банкротства разрешат направлять при долгах от 25 тыс. до 1 млн руб. Раньше такое допускалось при суммах от 50 до 500 тыс. руб.Также до этого упрощенную процедуру банкротства можно было пройти, если в отношении человека окончили исполнительное производство из-за отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание. Теперь такое право будет у пенсионеров и получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Возможность доступна, если имущества для погашения долгов не хватает и в течение года не выполнялся исполнительный документ.Вдобавок с десяти до пяти лет сократится срок, по истечении которого можно будет повторно воспользоваться процедурой внесудебного банкротства.Вводятся новые требования к рынку такси. В каждом регионе должны будут появиться реестры перевозчиков, такси и служб заказа. С их помощью планируется контролировать заказы такси от клиента до завершения поездки.Также права работать в такси лишатся водители с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж. Кроме них не будут допускаться к этой деятельности злостные неплательщики штрафов.Водителей обяжут выбрать форму сотрудничества: трудовой договор, ИП или самозанятость. Далее потребуется оформить разрешение на работу.Таксисты должны будут оформить ОСАГО по тарифам для перевозчиков. У регионов появится право вводить дополнительные требования к навыкам потенциальных водителей. В этом случае потребуется организовать порядок проведения аттестации.Помимо этого, в силу вступит постановление, которое обяжет службы заказа соблюдать временные интервалы при передаче заказов таксистам. Нельзя отдавать заказ, если он приведет к превышению норм рабочего времени или одной смены: до 40 часов в неделю, до 10 часов за сутки.С помощью специальных приборов будет вестись дистанционная проверка пульса, давления, частоты дыхания и наличия паров алкоголя у шоферов. Эта информация будет направляться диспетчеру.Проверяться нужно будет перед рейсом, после и во время рабочей смены. Также водителей обяжут минимум два раза в год очно проходить химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотиков и психотропных веществ.Нововведения не коснутся граждан, которые перевозят группы детей, пассажиров, а также опасные грузы между городами, если длина маршрута превышает 300 км.Устанавливаются минимальные цены на никотиносодердащую продукцию. Запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотисодержащей продукции (вейпами), составными частями для них на ярмарках, выставках, в формате развозной и разносной торговли, дистанционно или через автоматы. Нельзя выкладывать такой товар в торговом зале.Кроме того, вводятся правовые основы производства и оборота табачных изделий. Для борьбы с незаконным изготовлением появится единый реестр основного технологического оборудования для производства табачных изделий.Регионы получат право определять базу расчетов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в виде фактического либо нормативного объема ТКО.По этому же закону организации, собирающие у населения использованные батарейки, смогут утилизировать их сами, передавать их другим компаниям или федеральному регоператору.