Госдума одобрила закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов

УрБК, Москва, 27.06.2023. Государственная дума одобрила закон, по которому вводятся антимонопольные ограничения для маркетплейсов и цифровых агрегаторов. Нововведения направлены на предотвращение злоупотреблений доминирующим положением на рынке, сообщает «Прайм».



В законе установлены критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам. Вводится термин «сетевой эффект» — свойство товарного рынка, при котором потребительская ценность электронной площадки корректируется в зависимости от изменения количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.



Запрет на злоупотребление доминирующим положением коснется цифровых платформ, чей сетевой эффект позволяет оказывать ключевое влияние на общие условия обращения товаров на рынке и затруднять доступ на него. Также к доминирующим относятся площадки, у которых доля совершенных сделок на определенном товарном рынке составляет более 35%, а выручка превышает 2 млрд руб. в год.



Помимо этого, с Федеральной антимонопольной службой России будут согласовываться сделки, цена которых превышает 7 млрд руб. Меняется формат проведения экспертизы при ведении государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства и требования к экспертам.