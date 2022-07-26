Дорожное полугодие

В Свердловской области в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) запланирован ремонт 207 км автомобильных дорог. В Екатеринбурге всего за сезон будет приведено в соответствии с нормативом 43 км путепроводов, из них 19 км — в рамках нацпроекта.Объемы дорожных работ в регионе увеличиваются с каждым годом. В этом году прирост составил порядка 20% по сравнению с 2022 годом.«Всего по Свердловской области объем ремонтов в этом году составляет почти 207 км. На эти цели будет потрачено 7,8 млрд руб. Около 30 км дорог будут приведены в нормативное состояние в Нижнетагильской и Екатеринбургской городских агломерациях. На эти цели финансирование увеличивается каждый год. На текущий момент на выполнение мероприятий по достижению показателей нацпроекта БКД в Екатеринбурге выделено порядка 1,5 млрд руб. из областного дорожного фонда. И еще около 600 млн руб. — это ежегодная целевая помощь Нижнему Тагилу», — рассказал сегодня на пресс-конференции свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.Он также отметил, что в текущем году, как и предыдущие периоды, продолжается работа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений, чтобы обеспечить безбарьерный проезд грузового транспорта. На сегодняшний день в регионе имеется 2,8 тыс. км опорной сети, из которых более 600 км находится на федеральных дорогах, и 2,2 тыс. км составляет опорная сеть региональных дорог, которая обеспечивает связность с муниципальными районами и точками производства.Кроме того, министр рассказал о ходе реализации капиталоемких проектов.«Порядка 2,5 млрд руб. в этом году заложено на капиталоемкие объекты, например, ЕКАД. В прошлом году дорога была замкнута, в этом году на замыкающем участке завершаются работы по благоустройству. И заканчиваются работы по первому участку реконструкции ЕКАД, ее северного сегмента, от Челябинского до Тюменского тракта. В этом году все работы будут завершены», — подчеркнул Василий Старков.Также министр добавил, что строительство транспортной развязки у концерна «Калина» идет в соответствии с графиком. Кроме того, в области последовательно проводятся работы по модернизации светофорных объектов и формированию интеллектуальной транспортной системы. В этом году на эти цели было выделено около 300 млн руб., в том числе из регионального бюджета.«Кроме того, продолжаются работы на автодороге Ирбит — Туринск — Тавда. Также перед областными властями стоит задача в течение четырех летних сезонов заасфальтировать дорогу от Сосьвы до Гари», — рассказал спикер.В свою очередь, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал о ходе дорожных ремонтов в уральской столице, в том числе тех, которые проходят в рамках нацпроекта БКД.«В этом году мы планируем отремонтировать 43 участка дорог (площадью 517,2 тыс. кв. м. и протяженностью 39,6 км), 19 из них — в рамках БКД. На данный момент работа одновременно идет на 29 объектах: почти завершена замена и правка бортовых камней, на 70% уложено асфальтовое полотно и на 45% сделаны тротуары. В сентябре ремонт будет закончен», — подчеркнул Алексей Бубнов.По его словам, на текущий момент на ремонтные работы затрачено порядка 1,6 млрд руб. Из них 1,37 млрд руб. — из областного бюджета, 210 млн руб. — из городской казны.Он добавил, что на 10 запланированных к ремонту участках работы уже завершились. Кроме того, по словам заместителя главы Екатеринбурга, в этом году в уральской столице заменят около 50 светофоров (27 из них — по нацпроекту БКД), а также 199 стоек и 679 сигналов для них, 27 дорожных контроллеров, 907 знаков и 180 стоек для них. Эти работы, отметил Алексей Бубнов, будут завершены к празднованию 300-летия Екатеринбурга.Кроме того, в этом году будут проведены мероприятия по ремонту проспекта Космонавтов, от улицы Бакинских Комиссаров до дома № 199, и улицы Щорса, от улицы Московской до улицы 8 Марта.Заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Леонид Лиханов рассказал об итогах I полугодия в плане безопасности дорожного движения. Он отметил, что за шесть месяцев количество погибших в ДТП снизилось почти на 30%: всего в регионе произошло 114 ДТП со смертельным исходом.Основными причинами аварий на дорогах области стали превышение скоростного режима, наезды на пешеходов и выезд на полосу встречного движения. Из федеральных дорог наиболее аварийными являются трассы Екатеринбург — Тюмень, где произошло 44 ДТП, в которых погибло восемь человек. На автодороге Пермь — Екатеринбург за шесть месяцев зарегистрировано 31 ДТП, из них 14 — с летальным исходом. На региональной трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов случилось 42 ДТП с восемью погибшими. На ЕКАДе произошло 25 ДТП, где погибло три человека. На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск скончалось три человека в 15 ДТП.Леонид Лиханов также добавил, что в связи с увеличением числа ремонтируемых участков в Екатеринбурге выросла аварийность. Количество ДТП в городе превысило плановые показатели в том числе из-за происшествий на ремонтируемых участках. Однако число погибших в таких ДТП снизилось в два раза по итогам I полугодия.