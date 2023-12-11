Битва за «Федерацию»

Материалы по теме

Коммунальная битва за Пышму

УК из Березовского методами социальной инженерии пытается захватить дома в Верхней Пышме ...

Эхо коммунальных войн

На рынке услуг ЖКХ продолжают звучать отголоски 90-х ...

«Комсомольская правда»: Осторожно, «Пионер»!

Все чаще и чаще приходится слышать о «коммунальных рейдерах» — недобросовестных управляющих компаниях, в буквальном ...

Под давлением: жильцам новостройки навязывают УК

Очередной коммунальный конфликт разгорается в Екатеринбурге. В центре скандала оказался застройщик — СМУ-5. Как стало ...

«Комсомольская правда»: Осторожно, «Пионер»!

Все чаще и чаще приходится слышать о «коммунальных рейдерах» — недобросовестных управляющих компаниях, в буквальном ...