Битва за «Федерацию»

На первый взгляд может показаться, что рынок управления жилыми домами в столице Среднего Урала «успокоился». Все участники определились со своими нишами на рынке, громких скандалов в СМИ больше нет. Однако эксперты говорят о том, что борьба за жилой фонд и не думала затухать.
Яркой иллюстрацией является конфликт вокруг ЖК «Квартал Федерация», который располагается на улице Щорса, 53. Первая очередь была сдана в 2021 году, сейчас комплекс активно заселяется. Управляет ЖК УК «Территория Восток», входящая в группу компаний «Территория». Но сейчас новый жилой комплекс привлек внимание конкурентов.
На управление ЖК «Квартал Федерация» претендует УК «Столица», связанная с бизнесменом Романом Дубовым. По словам жителей, на дом начался классический «рейдерский накат»: в почтовых ящиках стали находить листовки с призывом сменить УК, в домовых чатах появились недовольные жители, активно выступающие за новую компанию. Аргументация стандартная: нынешняя УК «заелась», а новые коммунальщики будут работать лучше и дешевле.
«Самый простой и самый распространенный метод конкурентной борьбы между УК за жилой фонд таков: УК ищет недовольного чем-либо жителя дома, который компания планирует захватить, жителю обещают ремонт квартиры или какие-то другие преференции. Он выписывает доверенность специалисту, который начинает процедуру инициации общего собрания жильцов дома, на котором они должны будут принять решение о смене УК. Очень многие управляющие компании этим грешат», — рассказал в интервью УрБК заведующий адвокатской конторой № 22 «Магнат» Андрей Мелихов.
Эксперты коммунального рынка рассказывают и о более изощренных методах работы с «активом». Так, недовольных агентов зачастую просят «профинансировать» переход от одной УК к другой, собрать и передать новой УК определенную сумму, которую обещают вернуть в двойном или тройном размере. Например, 10 «недовольных» сбрасываются по 100 тыс. руб., отдают УК миллион «на революцию». В случае победы УК обещает вернуть им 2 или 3 млн руб. С таким стимулированием «агенты влияния» начинают искать проблемы в своем доме с удвоенной энергией.
А найти к чему придраться можно практически в любом многоквартирном доме Екатеринбурга. Скажем, появились сосульки или снег был убран недостаточно оперативно. «Агенты влияния» рейдеров всеми силами пытаются убедить жильцов данного МКД, что их действующая УК не справляется со своими обязанностями или выполняет их недостаточно бюджетно. Их главная цель — инициировать собрание жильцов и провести агитацию за новую УК. А дальше идут другие методы «правильного» подсчета голосов, вплоть до подделки бюллетеней во время голосования.
Многие признаки такого захвата сейчас видят жители «Квартала Федерации»: агенты «Столицы» ведут активную кампанию против «Территории»: налицо и листовки, и агитация в чатах, и агрессивное поведение «негодующих жителей».
Казалось бы, это элемент конкурентной борьбы и жители сами имеют право решать, кто их будет обслуживать. Но эксперты выражают однозначное мнение: обычно к подобным методам прибегают не самые добросовестные УК. На рейдерский захват с участием «агентов влияния» решаются компании, которые не в состоянии вести конкуренцию честно. После захвата контроля над домом они обычно не могут выполнить свои обещания, резко снижают уровень оказываемых услуг или повышают плату за них. Зачастую дом превращается в «дойную корову», и жители начинают сами искать возможности избавиться от тех, кого недавно сами же и избрали.
И компания «Столица», к сожалению, как раз имеет признаки компании с сомнительной репутацией. Как уже писал УрБК
, УК «Столица» является ответчиком в 14 судебных процессах, и в отношении нее заведено шесть исполнительных производств. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области оштрафовал
эту УК по итогам внеплановой проверки управляемого ею дома по адресу ул. Папанина, 21.
Совладелец «Столицы» Роман Дубов известен тем, что, работая в обанкротившейся УК «СД Эксплуатация», стал участником конфликта с жильцами ЖК «Перемена 2». В ходе инцидента, по информации СМИ, против жильцов были применены физическая сила и газовый баллончик. После конфликта ЖК перешел под управление другой компании.
Схожие методы были использованы по время конфликта УК «Столица» с ЖК «Аристократъ», жители которого хотели всего лишь организовать ТСЖ, но столкнулись с силовым противостоянием со стороны «группы поддержки» и подделкой подписей на бюллетенях. В частных беседах активисты «Аристократа» вспоминают свою «борьбу за независимость» как самое сложное и опасное мероприятие в своей жизни.
Но «Аристократом» список жилых комплексов, отказавшихся от услуг «Столицы», не исчерпывается. Его примеру последовали жители ЖК «Крылов» на улице Мельникова и ЖК «Перемены». С мнением жильцов этих домов можно ознакомиться
, например, на форумах Екатеринбурга.
На форуме U-mama в 2018 году пользователь описала
методы УК «Столица». Если говорить вкратце, пожилую женщину ввели в заблуждение, вынудив ее подписать бумаги о смене УК.
Казалось бы, подобных примеров, которые находятся в интернете за несколько минут, должно было быть достаточно, чтобы как следует задуматься о том, стоит ли доверять такой компании управление своей недвижимостью стоимостью в миллионы рублей.
В такой ситуации жильцам домов, подвергнувшихся атаке, можно посоветовать
внимательно изучить репутацию «новой» УК, почитать отзывы о ней и посетить те дома, которые она все еще обслуживает. Важно также следовать простым правилам: не принимать необдуманных решений, не обращать внимания на эмоциональные аргументы соседей, не спешить верить подозрительным «активистам» из домовых чатов и, главное, не подписывать никаких документов, в которых нет уверенности на 100%, особенно если это бюллетени общего собрания собственников многоквартирного дома.