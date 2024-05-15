КОТавасия с бюллетенями

В Свердловской области обостряется конкуренция за право обслуживать дома между управляющими компаниями. Все чаще в ход идут неоднозначные методы и средства, заставляющие вспомнить о 90-х годах. Примером может служить ситуация в Верхней Пышме, где при проведении голосования о смене управляющей компании одного из домов могли быть подделаны подписи на бюллетенях. Соответствующее экспертное заключение графолога было предъявлено на заседании городского суда Верхней Пышмы 26 апреля 2024 года.
Журналист ИАА «УралБизнесКонсалтинг» посетил судебное заседание, на котором жители дома по адресу Красноармейская, 8 оспаривали результаты общего голосования по вопросу о смене управляющей компании, в результате которого было принято решение о переходе дома к УК «КОТ» из города Березовского. Собственники были уверены, что собрание было проведено с существенными нарушениями. В частности, при исследовании подписей на бюллетенях юристы обнаружили признаки подделки.
По словам юристов, значительная часть бюллетеней выглядит так, как будто они были заполнены одной рукой. Чтобы подтвердить свои наблюдения, юристы обратились к специалистам-графологам для проведения почерковедческой экспертизы, и те подтвердили, что больше половины (13 из 20) из переданных на экспертизу подписей имеет признаки того, что их поставили не собственники жилья. Они не совпадали с образцами подписей, которые владельцы оставили на документах по приемке жилых помещений.
Отметим, что экспертиза подписей — достаточно дорогостоящий процесс, и на исследование эксперта были переданы не все бланки для голосования, а только 20 образцов подписей. Иначе, уверены юристы, признаков подделки было бы обнаружено еще больше.
На судебном заседании тезис о возможной подделке подписей тут же получил подтверждение: одна из участниц слушаний из зала сообщила, что все подписи настоящие, и она сама ходила по квартирам и собирала бюллетени. Это заявление вызвало удивление у юристов: официально заявлялось, что бюллетени заполнялись на собрании или в офисе управляющей компании, а сам поквартирный обход со сбором бюллетеней и заполнением на месте в присутствии неких «волонтеров» не был предусмотрен регламентом.
Еще больше вопросов оставил опрос граждан, чьи подписи вызвали подозрение экспертов. Во-первых, в суде были опрошены только четверо из 13 таких собственников. Во-вторых, вызов свидетелей был поручен стороне ответчика, очевидно заинтересованной в том, чтобы выводы эксперта о подделке подписей не подтвердились.
В-третьих, у юристов, представляющих интересы ответчиков, было время пообщаться со свидетелями с глазу на глаз (присутствующий на заседании суда корреспондент УрБК видел, как представители УК «КОТ» и свидетели общались в коридоре и явно обсуждали предстоящие судебные разбирательства). В такой ситуации нельзя исключить, что свидетели так или иначе мотивированы на дачу определенных показаний.
Но даже показания этих «подготовленных» свидетелей оказались противоречивыми. Жители излагали причины, по которым у них внезапно до неузнаваемости поменялся почерк или почему почерк двух супругов внезапно стал схож до такой степени, что их не смог различить эксперт. У судьи, исследовавшей бюллетени и опрашивающей одну из свидетельниц, возник к ней вопрос, неужели у них настолько похожи почерки, ведь они же практически идентичны.
Юристы, следящие за процессом, отмечают, что на данном этапе сложно сказать, что в реальности послужило причиной резкой смены почерка большого количества собственников, и разобраться в этом должны суд и компетентные органы. Наблюдатели не исключают, что могла возникнуть ситуация, при которой на части бюллетеней действительно были поставлены «не те» подписи, а потом компания просто «уговорила» часть собственников заявить на суде, что на самом деле подписи принадлежат им.
Но в то же время специалисты в уголовном праве отмечают, что в таком случае действия таких граждан могут быть квалифицированы по уголовным статьям, таким как лжесвидетельство в суде, дача заведомо ложных показаний, соучастие в подделке документов и сокрытии преступления.
Сообщили ли об этом представители УК «КОТ» участникам судебного заседания, не известно.
Следует отметить, что УК «КОТ» не раз упоминалась в делах, связанных с манипуляциями в протоколах общих собраний жителей многоквартирных домов. Как пишет
газета «Березовский рабочий», еще в 2021 году Березовский городской суд признал недействительным проведенное при участии «КОТа» собрание собственников жилья в трех многоэтажных домах. На заседании выяснилось, что в ходе голосования были допущены существенные нарушения правил составления протокола, решения были приняты при отсутствии кворума.
Поэтому у наблюдателей возникли вопросы к позиции суда первой инстанции, который решил не принимать во внимание доводы истцов о подделке документов и неправильной системе подсчета голосов. Но юристы жителей дома уверены — судебное разбирательство только начинается, и вопрос подделки подписей общего собрания еще будет рассмотрен более тщательно и профессионально уже в областном суде. Не исключено возбуждение уголовного дела о подделке документов. Юристы ожидают, что суд высшей инстанции более тщательно изучит аргументы истцов, а полиция примет участие в этой истории в части уголовного преследования.
УрБК будет следить за развитием событий.Фото предоставлено сайтом morguefile.com (holder)