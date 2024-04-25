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Переход жилого дома в Верхней Пышме к УК «КОТ» мог быть основан на поддельных документах

УрБК, Верхняя Пышма, 15.05.2024. При проведении голосования о смене управляющей компании одного из домов в Верхней Пышме могли быть подделаны подписи на бюллетенях. Соответствующее экспертное заключение графолога было предъявлено на заседании городского суда Верхней Пышмы 26 апреля 2024 года. Как сообщается документе, в 13 случаях из 20 подписи на бюллетенях и контрольные подписи в актах приема-передачи квартир были сделаны разными людьми.

Как сообщает корреспондент УрБК, присутствовавший в зале суда, на заседании жители дома по адресу Красноармейская, 8 оспаривали результаты общего голосования по вопросу о смене управляющей компании, в результате которого было принято решение о переходе дома к УК «КОТ» из г. Березовского. Собственники были уверены, что собрание было проведено с существенными нарушениями. В частности, при исследовании подписей на бюллетенях юристы обнаружили признаки подделки.

Рассмотрение вопроса о принадлежности подписей продолжится в суде вышестоящей инстанции. Не исключено возбуждение уголовного дела о подделке документов.
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