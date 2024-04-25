Переход жилого дома в Верхней Пышме к УК «КОТ» мог быть основан на поддельных документах

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...03.03.2023 В Екатеринбурге прокуратура возбудила уголовное дело из-за поддельных подписей жильцов при выборе управляющей компании
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку протоколов общего собрания ...03.02.2012 Против управляющей компании ООО «УК «Семь ветров» возбуждено уголовное дело о подделке документов
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2012. По требованию Режевской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке ...08.07.2011 ООО «УК «РЭМП-Эльмаш» уличено в подделке подписей жильцов многоквартирных домов в протоколах собраний по выбору управляющей компании
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2011. Прокуратура Свердловской области дала уголовно-правовую оценку факту одновременного ...01.04.2009 В Верхней Пышме сдана вторая очередь жилого дома, построенного в рамках корпоративной жилищной программы ООО «УГМК-Холдинг»
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2009. В Верхней Пышме сдана вторая очередь жилого дома, построенного в рамках корпоративной ...