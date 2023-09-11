Кадры диктуют все

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области к середине сентября зафиксировал уровень безработицы на уровне 0,68%. Официально нетрудоустроенными считаются 14 тыс. 256 свердловчан. При этом, по данным исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, в августе в регионе было активно около 50 тыс. вакансий, что на 56% превышает показатель аналогичного периода 2022 года и на 131% — пандемийного 2021 года.
На Свердловскую область сейчас приходится 4% от всех вакансий в России и 43% — в Уральском федеральном округе. При этом отмечается, что за год количество предложений о работе больше всего выросло в сферах «Страхование» (на 169%), «Управление персоналом, тренинги» (на 111%) и «Административный персонал» (на 107%). Минимальный рост зафиксирован в разделе «Медицина, фармацевтика» — 7%.
Стоит сказать, что спрос у работодателей на определенных специалистов не изменился с ноября 2022 года. В приоритете остаются
«синие воротнички».
Так, наибольшим спросом у работодателей Свердловской области пользуются специалисты из таких профессиональных сфер, как «Рабочий персонал» (24% вакансий), «Продажи, обслуживание клиентов» (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (14%).
При этом к началу сентября 2023 года, как подсчитали специалисты HeadHunter, средняя ожидаемая зарплата соискателей в Свердловской области достигла 48 тыс. 737 руб. В целом по России показатель составляет 58 тыс. 178 руб., по Уральскому федеральному округу — 50 тыс. 363 руб. К слову, средняя же зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области, составляет чуть больше 33 тыс. руб., а уровень предлагаемых зарплат, к примеру, у екатеринбуржцев, как отмечают эксперты сервиса «Авито Работа», на начало осени 2023 года вырос на 33% год к году и достиг отметки в 65 тыс. 148 руб. в среднем.
По словам менеджера по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Надежды Сацкив, российский рынок труда сейчас переживает стадию «рынка соискателя», когда рекордно низкий уровень безработицы (по стране он составляет 3% — прим. ред.) говорит о нехватке кадров.
«Сейчас выбирает соискатель. Важно понимать его ожидания. Кандидаты чаще всего обращают внимание на уровень заработной платы, график работы и возможность официального трудоустройства. Так, согласно нашим опросам, 30% предпочитают удаленный график, 33% интересуются частичной занятостью», — отмечает Надежда Сацкив.
Дефицит кадров наблюдается и в целом по России. В частности, специалисты Банка России заявили, что 80% компаний отмечают проблемы с наймом персонала. При этом самыми востребованными специалистами являются квалифицированные рабочие и инженеры. В службах занятости также говорят о нехватке водителей, грузчиков и продавцов.
По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, дефицит наблюдается и качественный, и количественный. На последнее повлияла ситуация с рождаемостью: в связи с демографической ямой 90-х годов сейчас трудоспособного населения меньше, чем уходящего на пенсию, которого надо заменять.
Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, властям и работодателям нужно принять меры по обеспечению рынка труда кадрами. Однако, скорее всего, на фоне демографической ситуации это потребует достаточно длительного времени и больших капиталовложений. Поэтому с большей долей вероятности кадровый голод сохранится в ближайшее время. А состояние «рынка соискателя» позволит востребованным специалистам диктовать условия работодателям.