В Свердловской области на 42% выросло число вакансий

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным ...07.06.2023 На Среднем Урале в мае спрос на работников увеличился на 3%
За май спрос на персонал в Свердловской области вырос на 3% в сравнении с апрелем. Всего на Среднем Урале за прошлый ...07.06.2023 На Среднем Урале в мае спрос на работников увеличился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. За май спрос на персонал в Свердловской области вырос на 3% в сравнении с апрелем. ...05.04.2022 В Свердловской области число вакансий в строительной сфере выросло на 63%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В Свердловской области количество вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в ...