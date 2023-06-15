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В Свердловской области на 42% выросло число вакансий

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше вакансий, чем в аналогичный период прошлого года. В среднем по России рост составил 25%, сообщается в исследовании hh.ru.

Сильнее всего на Среднем Урале выросло число вакансий в сегментах «Административный персонал» (плюс 72%), «Страхование» (плюс 70%), «Транспорт, логистика, перевозки» (плюс 65%), «Высший и средний менеджмент» (плюс 64%) и «Рабочий персонал» (плюс 63%).

Количество предложений о работе уменьшилось только в двух профессиональных сферах — ИТ-специалисты (минус 9%) и отрасль безопасности (минус 44%).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес, как она отмечает, остро нуждается сейчас в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале.

«На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь — это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», — отметила Анна Осипова.

В общей структуре вакансий больше всего предложений о работе открыто в сферах «Продажи и обслуживание клиентов» (23%), «Рабочий персонал (23%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (13%).
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