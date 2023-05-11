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На Среднем Урале в мае спрос на работников увеличился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. За май спрос на персонал в Свердловской области вырос на 3% в сравнении с апрелем. Всего на Среднем Урале за прошлый месяц было открыто 44 тыс. 559 вакансий, говорится в исследовании hh.ru.

Как сообщает пресс-служба рекрутинговой площадки, востребованными оказались специалисты сфер: «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Рабочий персонал» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Строительство, недвижимость» (17%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (12%).

Чаще всего в мае работодатели искали служащих в областях: «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (плюс 16%), «Наука, образование» (плюс 7%), «Транспорт, логистика, перевозки» (плюс 6%), «Домашний, обслуживающий персонал» (плюс 5%) и «Рабочий персонал» (плюс 5%). В то же время в течение месяца наблюдается тенденция к снижению заинтересованности в сотрудниках медицины (минус 15%), IT-специалистах (минус 9%) и представителях высшего и среднего менеджмента (минус 8%).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, в регионе каждый месяц растет число активных вакансий. Так, в мае 2023 года было открыто на 80% больше предложений о работе, чем за тот же период год назад. Кроме того, как отмечает эксперт, в целом рынок труда полностью восстановился, и теперь в регионе существует проблема дефицита кадров.

«Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, а также мидл- и сениор-разработчики. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор без предубеждений и инклюзивность, то есть, привлечение кандидатов из разных возрастных когорт (14+, 50+) и с разным социальным статусом», — заключает А.Осипова.

Напомним, что по итогам апреля в Свердловской области на одну вакансию приходилось 2,8 резюме. В аналогичный период 2022 года этот показатель составлял 4,6. В целом в Свердловской области усиливается кадровый голод, который наблюдался еще в прошлом году.

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