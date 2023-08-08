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Вчера, 10:22

На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В августе в Свердловской области было активно около 50 тыс. вакансий. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом на Свердловскую область сегодня приходится 4% от всех вакансий в России и 43% вакансий Уральского федерального округа, сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.ru.

Так, аналитики отмечают, что за год количество вакансий больше всего выросло в сферах «Страхование» (на 169%), «Управление персоналом, тренинги» (на 111%) и «Административный персонал» (на 107%). Минимальный рост отмечается в разделе «Медицина, фармацевтика» — 7%.

При этом наибольшим спросом у работодателей Свердловской области пользуются специалисты из профессиональных сфер «Рабочий персонал» — 24% вакансий, «Продажи, обслуживание клиентов» — 23%, «Производство, сервисное обслуживание» — 18%, «Строительство, недвижимость» — 17%, «Транспорт, логистика, перевозки» — 14%, «Розничная торговля» — 10%, «Туризм, гостиницы, рестораны» — 6%, «Административный персонал» — 5%, «Информационные технологии» – 5%.

Ранее эксперты отмечали, что в Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанного бизнеса. Главными причинами этого стали развитие отрасли и то, что кадровый голод наблюдается в целом по стране в большинстве сфер экономики. Чтобы привлечь и удержать кадры, работодатели поднимают зарплаты и стремятся улучшить условия труда.
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