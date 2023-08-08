На Среднем Урале за год спрос на персонал вырос на 56%

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В Свердловской области за июль появилось 48,5 тыс. новых вакансий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. За июль 2023 года в Свердловской области появилось 48 тыс. 518 новых вакансий. Это на ...

В Свердловской области на 42% выросло число вакансий

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше вакансий, чем в аналогичный период ...

В Свердловской области на 42% выросло число вакансий

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше ...

В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%

Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило показатель аналогичного периода прошлого ...

В Свердловской области число вакансий в марте выросло на 32%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Количество вакансий, открытых в марте в Свердловской области, на 32% превысило ...