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«АТОМ Цемент» поставляет 70% своей продукции крупнейшим производителям бетона Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. 70% продукции, которую выпускает завод «АТОМ Цемент» (входит в структуру «Атомстройкомплекса»), поставляется крупнейшим производителям бетона Свердловской области. Остальные 30% направлены на собственное потребление «Атомстройкомплекса». Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге гендиректор компании Валерий Ананьев.

На сегодняшний день в числе клиентов «АТОМ Цемента» около 20 крупнейших производителей бетона. Это главные компании, снабжающие бетоном строительные площадки города и области.

Предприятие рассчитано на удовлетворение потребности крупных потребителей. В первую очередь — обеспечивать своевременные поставки (в том числе в периоды пикового спроса) и внеплановые поставки. Для этого на заводе создают запас цемента и клинкера. В. Ананьев отметил, что сегодня у «АТОМ Цемента» есть возможность создать необходимый рецепт специально под каждый бетонный завод, с которым сотрудничает предприятие.

Гендиректор также обратил внимание на то, что цемент в Свердловской области подорожал за этот год в меньшей степени по сравнению с другими строительными материалами. В этом он видит заслугу уральских производителей.

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