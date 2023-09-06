В Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» запустит производственную линию по сварке каркасов треугольного сечения

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. На территории кластера экопроизводства в Сысертском городском округе будет запущено новое производство, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс». На одном из предприятий корпорации, заводе «Берит», готовится к вводу в эксплуатацию автоматизированная линия по производству сварных каркасов треугольного сечения.Эта продукция предназначена для зданий и сооружений. Новое оборудование позволит выпускать до 14 погонных метров в минуту, в зависимости от характеристик продукции. Примечательно, что такая производственная линия (приобретенная в Китае) заработает в России впервые.«Треугольные каркасы востребованы и широко применяются как при строительстве многоэтажных зданий и сооружений, так и при строительстве частных домов. Завод «Берит» отгружает продукцию не только на стройплощадки компании «Атомстройкомплекс», но и большому количеству внешних заказчиков, так что новая линия, которая позволит выпускать дополнительно 5 тыс. тонн каркасов в год, будет загружена сразу после ввода в эксплуатацию», — рассказал управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Валентин Третьяков,Для монтажа нового оборудования на заводе «Берит» был введен в эксплуатацию дополнительный производственный цех площадью 2,5 тыс. кв. м. В планах у компании расширить производство, установив еще несколько станков.