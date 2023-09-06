В Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» запустит производственную линию по сварке каркасов треугольного сечения

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. «Атомстройкомплекс» запустил строительство третьего завода ПСО «Теплит», который будет ...09.03.2023 На заводе «Атомстройкомплекса» прошла экскурсия для студентов УрФУ
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. «Атомстройкомплекс» организовал экскурсию для студентов Уральского федерального ...23.09.2022 На заводе «Атомстройкомплекса» в полтора раза повысили производительность участка заготовки
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. На заводе «Берит», входящем в компанию «Атомстройкомплекс», в полтора раза повысили ...30.08.2022 Завод «Берит» «Атомстройкомплекса» победил в областном конкурсе имени П. А. Столыпина
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Завод «Берит», который входит в структуру «Атомстройкомплекса», получил премию имени П. ...23.06.2020 «Атомстройкомплекс» получил разрешение на подключение к газопроводу нового завода АСК Цемент
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. Компания «Атомстройкомплекс» начинает работы по подключению нового завода АСК Цемент в ...