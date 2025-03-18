На Урале при поддержке завода «Теплит» впервые проходит выставка технологий загородной жизни Open Village

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В коттеджном поселке «КраСоты» под Екатеринбургом начала работу «Выставка технологий» Open Village Ural — ключевое событие рынка индивидуального жилищного строительства. Генеральным партнером выступил крупнейший в УрФО производитель стеновых блоков из ячеистого бетона ООО «ПСО «Теплит» (ГК «Атомстройкомплекс»). Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.Сегодня в рамках «Выставки технологий» на территории реального жилого поселка представлены 11 уникальных домовладений в разной степени готовности. Возводят их лучшие застройщики УрФО в сфере малоэтажного строительства из Твинблока и клееного бруса по каркасной и префаб-технологиям. Более 40 компаний — поставщиков и производителей товаров и услуг в индустрии ИЖС — демонстрируют свою продукцию на специальных стендах. Гости выставки оценивают преимущества стройматериалов и технологических решений, следят за поэтапным возведением домовладений. Команда Open Village Ural проводит групповые экскурсии по территории выставки, а ее участники организуют различные тематические мастер-классы для взрослых и детей и увлекательный квест-путешествие с розыгрышем призов.«Когда мы узнали, что впервые за девять лет Open Village пройдет в нашем регионе, сразу согласились стать генеральным партнером проекта. Малоэтажное домостроение — одно из наших приоритетных направлений: в секторе ИЖС «Теплит» реализует до 70% производимого газобетона. Основная часть домов экспозиции в «КраСотах» также построена из твинблока, потому что этот материал легкий, теплый и экологичный. Мы рассчитываем, что на выставке Open Village Ural уральцы смогут ближе познакомиться с твинблоком, оценить его преимущества в скорости и качестве строительства», — говорит управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Андрей Вишневский.В этом году «Атомстройкомплекс» планирует существенно увеличить объем выпуска твинблока — благодаря открытию нового завода, строительство которого сейчас завершается в производственном кластере компании под Сысертью. Здесь будут выпускать наиболее востребованные в малоэтажном строительстве легкие блоки из газобетона пониженной плотности, что позволит предприятию внести весомый вклад в развитие загородного строительства.По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Патко, регион стабильно входит в десятку лидеров по объемам индивидуального жилищного строительства, и выставка Open Village Ural поможет улучшить как количественные, так и качественные показатели по вводу жилья и удовлетворению потребностей будущих жителей. Уже в следующем году на площадке выставки будет введено 22 дома «под ключ» и пройдет «Летний фестиваль», где можно будет примерить загородную жизнь на себя.