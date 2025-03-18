УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:58

На Урале при поддержке завода «Теплит» впервые проходит выставка технологий загородной жизни Open Village

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. В коттеджном поселке «КраСоты» под Екатеринбургом начала работу «Выставка технологий» Open Village Ural — ключевое событие рынка индивидуального жилищного строительства. Генеральным партнером выступил крупнейший в УрФО производитель стеновых блоков из ячеистого бетона ООО «ПСО «Теплит» (ГК «Атомстройкомплекс»). Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.

На Урале при поддержке завода «Теплит» впервые проходит выставка технологий загородной жизни Open Village

Сегодня в рамках «Выставки технологий» на территории реального жилого поселка представлены 11 уникальных домовладений в разной степени готовности. Возводят их лучшие застройщики УрФО в сфере малоэтажного строительства из Твинблока и клееного бруса по каркасной и префаб-технологиям. Более 40 компаний — поставщиков и производителей товаров и услуг в индустрии ИЖС — демонстрируют свою продукцию на специальных стендах. Гости выставки оценивают преимущества стройматериалов и технологических решений, следят за поэтапным возведением домовладений. Команда Open Village Ural проводит групповые экскурсии по территории выставки, а ее участники организуют различные тематические мастер-классы для взрослых и детей и увлекательный квест-путешествие с розыгрышем призов.

На Урале при поддержке завода «Теплит» впервые проходит выставка технологий загородной жизни Open Village

«Когда мы узнали, что впервые за девять лет Open Village пройдет в нашем регионе, сразу согласились стать генеральным партнером проекта. Малоэтажное домостроение — одно из наших приоритетных направлений: в секторе ИЖС «Теплит» реализует до 70% производимого газобетона. Основная часть домов экспозиции в «КраСотах» также построена из твинблока, потому что этот материал легкий, теплый и экологичный. Мы рассчитываем, что на выставке Open Village Ural уральцы смогут ближе познакомиться с твинблоком, оценить его преимущества в скорости и качестве строительства», — говорит управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Андрей Вишневский.

В этом году «Атомстройкомплекс» планирует существенно увеличить объем выпуска твинблока — благодаря открытию нового завода, строительство которого сейчас завершается в производственном кластере компании под Сысертью. Здесь будут выпускать наиболее востребованные в малоэтажном строительстве легкие блоки из газобетона пониженной плотности, что позволит предприятию внести весомый вклад в развитие загородного строительства.

На Урале при поддержке завода «Теплит» впервые проходит выставка технологий загородной жизни Open Village

По словам заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Патко, регион стабильно входит в десятку лидеров по объемам индивидуального жилищного строительства, и выставка Open Village Ural поможет улучшить как количественные, так и качественные показатели по вводу жилья и удовлетворению потребностей будущих жителей. Уже в следующем году на площадке выставки будет введено 22 дома «под ключ» и пройдет «Летний фестиваль», где можно будет примерить загородную жизнь на себя.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2025 Китайские инженеры прибыли на Урал для установки оборудования на новом заводе «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. На новой производственной площадке по выпуску стеновых блоков из автоклавного ...

10.09.2024 Новый уровень «Теплита»

Завод «Атомстройкомплекса» по производству твинблоков стал генеральным партнером выставки Open Village Ural ...

09.09.2024 Завод «Атомстройкомплекса» стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Уральский производитель твинблока ООО ПСО «Теплит» (входит в состав ГК ...

22.08.2024 «Атомстройкомплекс» планирует вывести производственные мощности на федеральный уровень

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Сысертском районе Свердловской области продолжается строительство третьего завода ...

27.05.2024 «Атомстройкомплекс» запускает производство ячеистого бетона в индустриальном парке «Габиевский»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» запускает новое производство ячеистого бетона ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (494)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.