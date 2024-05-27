«Атомстройкомплекс» запускает производство ячеистого бетона в индустриальном парке «Габиевский»

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Площадку индустриального парка «Габиевского» под Сысертью, где компания ...18.01.2024 «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 290 тыс. 478 кв. метров недвижимости в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...22.12.2023 «Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного ...06.09.2023 «Атомстройкомплекс» приступил к строительству нового завода по производству изделий из твинблоков
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. «Атомстройкомплекс» запустил строительство третьего завода ПСО «Теплит», который будет ...11.08.2009 В июле 2009 года производство сборного железобетона в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилось на 74,5%
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2009. За июль 2009 года показатель производства цемента заводами-производителями ...