«Атомстройкомплекс» запускает производство ячеистого бетона в индустриальном парке «Габиевский»

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» запускает новое производство ячеистого бетона (твинблоков) на территории индустриального парка «Габиевский» (Сысертский ГО). Там уже работают два промышленных предприятия по выпуску извести и цемента, пишет департамент информполитики Свердловской области.«Существенный рост популярности ячеистого бетона подталкивает нас к форсированию строительства нового завода, чтобы уже к следующему строительному сезону запустить стабильное производство. Только за 2023 год объем выпуска и отгрузки твинблока составил 740 тыс. куб. м., из них 70% куплено для строительства ИЖС», — рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Андрей Вишневский.С января по май 2024 года объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросли на 35%. В целом за этот период на территории региона было построено более 1,3 млн кв. м. жилья, на 33% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Общая площадь жилья в многоквартирных домах составила 461 тыс. кв. м., а площадь ИЖС — 880 тыс. кв. м. (65% в общем объеме).