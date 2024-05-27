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27.05.2024

«Атомстройкомплекс» запускает производство ячеистого бетона в индустриальном парке «Габиевский»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» запускает новое производство ячеистого бетона (твинблоков) на территории индустриального парка «Габиевский» (Сысертский ГО). Там уже работают два промышленных предприятия по выпуску извести и цемента, пишет департамент информполитики Свердловской области.

«Атомстройкомплекс» запускает производство ячеистого бетона в индустриальном парке «Габиевский»

«Существенный рост популярности ячеистого бетона подталкивает нас к форсированию строительства нового завода, чтобы уже к следующему строительному сезону запустить стабильное производство. Только за 2023 год объем выпуска и отгрузки твинблока составил 740 тыс. куб. м., из них 70% куплено для строительства ИЖС», — рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Андрей Вишневский.

«Атомстройкомплекс» запускает производство ячеистого бетона в индустриальном парке «Габиевский»

С января по май 2024 года объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросли на 35%. В целом за этот период на территории региона было построено более 1,3 млн кв. м. жилья, на 33% больше, чем в аналогичный период 2023 года. Общая площадь жилья в многоквартирных домах составила 461 тыс. кв. м., а площадь ИЖС — 880 тыс. кв. м. (65% в общем объеме).

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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