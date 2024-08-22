Завод «Атомстройкомплекса» стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Сысертском районе Свердловской области продолжается строительство третьего завода ...14.02.2023 «Атомстройкомплекс» на 6% увеличил объем выпуска стеновых материалов на своем заводе
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. «Атомстройокомплекс» на 6% увеличил объем выпуска твинблоков на своем заводе «Теплит». ...04.07.2022 «Атомстройкомплекс» на месяц ввел скидки на свои твинблоки
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. Завод «Теплит» (входит в структуру застройщика «Атомстройкомплекс») на месяц снизил ...20.08.2020 На заводе «Теплит» компании «Атомстройкомплекс» выпустили пробную партию нового твинблока европейского качества
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2020. На заводе «Теплит», который принадлежит компании «Атомстройкомплекс», выпустили пробную ...19.06.2020 На заводе «Теплит» корпорации «Атомстройкомплекс» установили оборудование, которое повысит технологичность внешних стен жилых зданий
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2020. Корпорация «Атомстройкомплекс» внедрила на своих предприятиях новации, которые позволят ...