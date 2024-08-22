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Вчера, 14:25

Завод «Атомстройкомплекса» стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Уральский производитель твинблока ООО ПСО «Теплит» (входит в состав ГК «Атомстройкомплекс») стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural. В 2025 и 2026 годах ключевое событие российского рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) впервые пройдет в Свердловской области, сообщает пресс-служба девелопера.

Выставка Open Village Ural пройдет в формате свободной экскурсии по настоящему жилому поселку с реальными домами под ключ от лучших застройщиков УрФО. Также в рамках проекта в 2025 году состоится «Выставка технологий», где участники продемонстрируют процесс возведения домов на разных этапах, а в 2026 году пройдет «Летний фестиваль» в коттеджном поселке КраСоты.

«В течение двух лет под Екатеринбургом возведут 22 домовладения из разных материалов, в том числе из твинблока. Покупатели смогут увидеть применение этого материала на практике, познакомиться с архитектурными решениями из него, оценить скорость и эффективность строительства», — рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» — управляющий директор Андрей Вишневский.

Отметим, что в настоящее время завод «Теплит» наращивает объемы выпуска газоблока и в 2025 году запустит производство на новом заводе, который строится в производственном кластере «Атомстройкомплекса» в Сысерти. Силами трех предприятий ООО ПСО «Теплит» будет выпускать 1,2 млн кубометров твинблока в год.
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