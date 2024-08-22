Завод «Атомстройкомплекса» стал генеральным партнером выставки загородной жизни Open Village Ural

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. В Сысертском районе Свердловской области продолжается строительство третьего завода ...

«Атомстройкомплекс» планирует вывести производственные мощности на федеральный уровень

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. «Атомстройокомплекс» на 6% увеличил объем выпуска твинблоков на своем заводе «Теплит». ...

«Атомстройкомплекс» на 6% увеличил объем выпуска стеновых материалов на своем заводе

«Атомстройкомплекс» на месяц ввел скидки на свои твинблоки

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. Завод «Теплит» (входит в структуру застройщика «Атомстройкомплекс») на месяц снизил ...