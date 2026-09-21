«Брусника» перенесла сроки ввода почти 13 тыс. кв. м жилья в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Застройщик «Брусника» перенес сроки по вводу 12,9 тыс. кв. м жилья в Свердловской области, следует из сентябрьского рейтинга застройщиков по объему текущего строительства Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Компания заняла второе место, опустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

Согласно данным ЕРЗ, общий объем жилья, строящегося «Брусникой» в регионе, составляет 359,01 тыс. кв. м. Доля объектов с переносом срока ввода — 3,59%. Средний срок переноса составляет 0,43 месяца. В общем рейтинге по объему строящегося жилья на начало сентября «Брусника» потеряла одну позицию, сместившись на второе место.

Помимо Брусники, позиции потеряли ГК «Паритет Девелопмент» (с девятого на десятое), ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» (с 10-го на 11-е), TEN Девелопмент (с 11-го на 12-е), группа ЛСР (с 14-го на 16-е), компания «Практика» (с 15-го на 17-е) и «Астра» (с 17-го на 18-е место). Всего в рейтинге ЕРЗ по Свердловской области представлены 108 застройщиков. В первую двадцатку входят компании, на которые приходится значительная часть текущего объема жилищного строительства региона.

УрБК писал, что чистый убыток российского застройщика «Брусника» по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 млрд руб. Результат сформировался под влиянием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохраняющихся жестких денежно-кредитных условиях.