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«Брусника» увеличила чистый убыток на 24% в первом полугодии

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Чистый убыток российского застройщика «Брусника» по МСФО в первом полугодии 2026 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 млрд руб. Результат сформировался под влиянием высокой стоимости обслуживания заемного капитала при сохраняющихся жестких денежно-кредитных условиях, сообщила пресс-служба девелопера.

При этом основные операционные и финансовые показатели компании выросли. Консолидированная выручка «Брусники» за шесть месяцев увеличилась на 104%, до 73,6 млрд руб. Компания объясняет динамику ростом продаж на новых рынках присутствия — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Челябинске и Перми, а также увеличением строительной готовности объектов в регионах, где девелопер работает традиционно, и в Москве.

Валовая прибыль застройщика выросла на 91%, до 28,5 млрд руб. При этом валовая рентабельность снизилась на 2 процентных пункта, до 39%. В компании связывают этот показатель с текущей рыночной конъюнктурой.

Показатель EBITDA за первое полугодие увеличился в 2,4 раза, до 26,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла на 6 процентных пунктов, до 37%. В «Бруснике» отмечают, что рост показателя обеспечен в том числе повышением операционной эффективности на фоне увеличения масштабов деятельности.

Финансовый результат при этом остается под давлением стоимости фондирования. По данным компании, несмотря на сохраняющееся влияние денежно-кредитных условий на чистый финансовый результат, удельные финансовые расходы последовательно сокращаются. В «Бруснике» считают, что пик процентной нагрузки уже пройден, а дальнейшее расширение бизнеса и нормализация стоимости фондирования должны способствовать снижению относительного уровня финансовых расходов.

Земельный банк «Брусники» на конец первого полугодия составлял 10,5 млн кв. м продаваемой площади. В компании отмечают, что пополнение портфеля проводится точечно с учетом потребностей локальных рынков, а основным инструментом остается комплексное развитие территорий (КРТ).

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