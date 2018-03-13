Чистая прибыль девелопера Брусника составила 7,6 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Челябинск, 13.03.2018. Группа ЧТПЗ объявила финансовые результаты по итогам 2017 года в соответствии с МСФО. Об ...01.03.2018 Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО в 2017 году упала на 40,6%
УрБК, Москва, 01.03.2018. Чистая прибыль группы «Аэрофлот» в 2017 году по международным стандартам финансовой ...21.10.2016 В III квартале чистая прибыль «Магнита» по МСФО сократилась на 17,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. В III квартале чистая прибыль ритейлера «Магнит» по МСФО составила 14 млрд 816 млн ...04.04.2016 По итогам 2015 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО упала на 26,4%
УрБК, Москва, 04.04.2016. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 2015 год составила 291,135 млрд руб., что на 26,4% ниже ...23.07.2013 По итогам I полугодия чистая прибыль по РБСУ ОАО «Трансконтейнер» сократилась на 12%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2013. В первом полугодии 2013 года чистая прибыль ОАО «Трансконтейнер» по РСБУ снизилась на ...