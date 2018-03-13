УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:04

Чистая прибыль девелопера Брусника составила 7,6 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В 2023 году чистая прибыль российской строительной компании Брусника (входит в топ-10 крупнейших девелоперов РФ) составила 7,6 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

«Чистая прибыль достигла 7,6 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 13%, значительно увеличившись по сравнению со значениями предыдущего периода, но все еще отставая от целевых значений и лучших отраслевых практик», — говорится в сообщении пресс-службы Брусники.

Компания представила и другие результаты своей деятельности в 2023 году согласно международным стандартам финансовой деятельности (МСФО). Так, консолидированная выручка Брусники в 2023 году составила 57,5 млрд руб., что на 59% больше показателя 2022 года. Валовая прибыль достигла 19,2 млрд руб. (+88%), земельный банк увеличился на 14%, до 8,9 млн кв. м., балансовая стоимость земельного банка составила 77,1 млрд руб. (+24,6 млрд руб.). Показатель чистый долг / EBITDA снизился с 5,1х до 3,6х.

«Результат компании в 2023 году обусловлен сочетанием благоприятной макроэкономики и методичной работы по реализации стратегии. В 2024 году в фокусе нашего внимания остается продолжение качественного роста. Мы планируем начать строительство более 1 млн кв. м. недвижимости, нарастив производственную программу на 60% до 50 млрд руб., вместе с этим запроектировать более 2 млн кв. м. недвижимости, создавая основу для дальнейшего развития. Мы продолжаем усиливать компетенции управления рентабельностью и технологией девелоперского цикла, сосредоточены на алгоритмизации и цифровизации процессов, повышении производительности и совершенствовании продукта», — отметил заместитель генерального директора Брусники по экономике и финансам Никита Адамов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2018 Выручка Группы ЧТПЗ по МСФО в 2017 году выросла на 17%

УрБК, Челябинск, 13.03.2018. Группа ЧТПЗ объявила финансовые результаты по итогам 2017 года в соответствии с МСФО. Об ...

01.03.2018 Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО в 2017 году упала на 40,6%

УрБК, Москва, 01.03.2018. Чистая прибыль группы «Аэрофлот» в 2017 году по международным стандартам финансовой ...

21.10.2016 В III квартале чистая прибыль «Магнита» по МСФО сократилась на 17,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2016. В III квартале чистая прибыль ритейлера «Магнит» по МСФО составила 14 млрд 816 млн ...

04.04.2016 По итогам 2015 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО упала на 26,4%

УрБК, Москва, 04.04.2016. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 2015 год составила 291,135 млрд руб., что на 26,4% ниже ...

23.07.2013 По итогам I полугодия чистая прибыль по РБСУ ОАО «Трансконтейнер» сократилась на 12%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2013. В первом полугодии 2013 года чистая прибыль ОАО «Трансконтейнер» по РСБУ снизилась на ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (300)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18