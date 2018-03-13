Чистая прибыль девелопера Брусника составила 7,6 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В 2023 году чистая прибыль российской строительной компании Брусника (входит в топ-10 крупнейших девелоперов РФ) составила 7,6 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.



«Чистая прибыль достигла 7,6 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли составила 13%, значительно увеличившись по сравнению со значениями предыдущего периода, но все еще отставая от целевых значений и лучших отраслевых практик», — говорится в сообщении пресс-службы Брусники.



Компания представила и другие результаты своей деятельности в 2023 году согласно международным стандартам финансовой деятельности (МСФО). Так, консолидированная выручка Брусники в 2023 году составила 57,5 млрд руб., что на 59% больше показателя 2022 года. Валовая прибыль достигла 19,2 млрд руб. (+88%), земельный банк увеличился на 14%, до 8,9 млн кв. м., балансовая стоимость земельного банка составила 77,1 млрд руб. (+24,6 млрд руб.). Показатель чистый долг / EBITDA снизился с 5,1х до 3,6х.



«Результат компании в 2023 году обусловлен сочетанием благоприятной макроэкономики и методичной работы по реализации стратегии. В 2024 году в фокусе нашего внимания остается продолжение качественного роста. Мы планируем начать строительство более 1 млн кв. м. недвижимости, нарастив производственную программу на 60% до 50 млрд руб., вместе с этим запроектировать более 2 млн кв. м. недвижимости, создавая основу для дальнейшего развития. Мы продолжаем усиливать компетенции управления рентабельностью и технологией девелоперского цикла, сосредоточены на алгоритмизации и цифровизации процессов, повышении производительности и совершенствовании продукта», — отметил заместитель генерального директора Брусники по экономике и финансам Никита Адамов.