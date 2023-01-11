Старт КРТ на Уралмаше

Компания Брусника, являющаяся одним из ведущих застройщиков Екатеринбурга, представила мастер-план первого проекта «Комплексное развитие территорий» (КРТ) в Екатеринбурге. Новый квартал расположится в микрорайоне Уралмаш, в границах улицы Донбасской, Суворовского и Черниговского переулков.



Напомним, что аукцион для девелоперов за право застройки объектов, которые входят в программу КРТ в Екатеринбурге, состоялся летом 2022 года. По его итогам право заниматься обновлением территории в обозначенных границах получило ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Сумма сделки составила 671 тыс. руб. Проект будет реализован в три этапа, первый из них стартует уже летом 2023 года. Освоение территории, согласно документам, будет завершено к 2035 году.







В основу философии нового квартала, по замыслу девелопера, будут положены следующие принципы: преемственность, разнообразие, а также разукрупнение и встроенность в ткань района.



Так, преемственность в рамках данной концепции, по замыслу застройщика, означает, что территория, над которой поработали проектировщики, по-прежнему останется частью большого и передового для своего времени комплекса Уралмашзавода. Новая застройка будет подчеркивать начальную геометрию территории.



Разукрупнение и встроенность в ткань района означает, что при проектировании специалисты постарались разбить квартал на три смысловые части, а вдоль застройки проложили две улицы, которые логически свяжут новый квартал с близлежащими школами, детскими садами, больницей.



Разнообразие, по мнению девелопера, выражается в наборе морфотипов зданий, архитектуре и жизненных сценариях. Основной объем квартала — дома с закрытым двором. Доминанта — 17-этажная башня, расположенная на пересечении пешеходных потоков. Рядом с ней разместится локальный многофункциональный сквер.







«Главное, чего мы хотели добиться, — сформировать насыщенную, проницаемую и гуманную среду», — подчеркивают в компании.



Напомним, что утвержденный проект планировки в квартале улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского в микрорайоне Уралмаш глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал в начале января этого года.



Как следует из документа, на этой территории будет построен квартал с домами средней этажности. При этом высота строений составит от семи до 12 этажей.



Общая площадь застраиваемой территории составляет 5,67 га. Из них 2,79 га придется на территорию жилой застройки, подлежащую комплексному развитию, в том числе территория нового жилищного строительства — 2,67 га.



Согласно проекту Брусники, зона застройки многоэтажными жилыми домами высотой в девять этажей и более составит 0,22 га, а зона застройки среднеэтажными жилыми домами от пяти до восьми этажей — 0,20 га. При этом под малоэтажные жилые дома до четырех этажей отведено 0,84 га. Транспортная инфраструктура займет 1,17 га.



Общая площадь жилых помещений на данной территории будет составлять 74 тыс. 761 кв. м., в том числе площадь объектов нового строительства — 63 тыс. 300 кв. м. Также в квартале появятся подземные паркинги на 206 мест.



Эксперты предполагают, что в ближайшие годы общая расчетная численность населения в границах застраиваемой территории составит 2 тыс. 191 человек, из них в проектируемой застройке — 1 тыс. 809 человек.



Согласно проекту, в новом квартале появится 70 тыс. кв. м. жилья. Представители Брусники особо отмечают, что одновременно с возведением жилых домов в центре квартала запланировано создание встроенно-пристроенного помещения для дошкольной образовательной организации на 100 мест.







«Концепция квартала предусматривает сомасштабную человеку архитектуру, зеленые дворы без машин и благоустроенные общественные пространства. Всего Брусника построит здесь пять домов с подземными паркингами, коммерческими помещениями и встроенно-пристроенным садиком. Детский сад планируется разместить в первой очереди, его строительство также начнется в 2023 году», — сообщают представители девелопера.



Добавим, что критерии включения домов в проекты КРТ были ранее определены правительством Свердловской области. В зону комплексного развития территорий попадают дома высотой в три этажа и ниже, которые имеют деревянные стены или деревянные перекрытия и были построены до 1970 года. В Екатеринбурге на сегодняшний день насчитывается более 1,3 тыс. таких зданий.



Кроме этого, в проекты КРТ могут быть добавлены строения высотой до пяти этажей, дома, не имеющие централизованных водопровода, канализации, электричества или отопления, а также введенные в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно.







Кроме того, в критериях предусмотрена степень износа основных конструкций домов. Так, в проект КРТ могут быть включены деревянные дома до пяти этажей, изношенные более чем на 60%, здания из других материалов, изношенные более чем на 70%, и строения, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.



При этом критерии нового жилья для владельцев недвижимости в ветхих домах были утверждены год назад. Так, в квартирах должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери с фурнитурой, поверхность пола должна иметь напольное покрытие, в санузлах в обязательном порядке должно иметься сантехническое оборудование, гидроизоляция и плитка на полу, а в кухне — плита и мойка.



Определена и площадь квартиры для переселения. Она будет определяться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека, установленной в муниципалитете, где реализуется проект.



Изображения из официального Telegram-канала «Брусника. Говорит и показывает»