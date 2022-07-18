Брусника обновляет Уралмаш

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал утвержденный проект планировки в квартале улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского в микрорайоне Уралмаш. Строительством нового жилья здесь в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет заниматься Брусника.



Согласно документу, на этой площадке появится квартал с домами средней этажности. Часть строений будет в высоту достигать от семи до 12 этажей. Архитектурной доминантой квартала станет 17-этажная высотка.



Как указано в документах, общая площадь проектируемой территории составляет 5,67 га. Из них 2,79 га — территория жилой застройки, подлежащая комплексному развитию, в том числе территория нового жилищного строительства — 2,67 га.



При этом зона застройки многоэтажными жилыми домами в девять этажей и более составит 0,22 га, зона застройки среднеэтажными жилыми домами от пяти до восьми этажей — 0,20 га, под малоэтажные жилые дома до четырех этажей отведено 0,84 га. Под транспортную инфраструктуру — 1,17 га.







Общая площадь жилых помещений на данной территории будет составлять 74 тыс. 761 кв. м., в том числе площадь объектов нового строительства — 63 тыс. 300 кв. м.



По оценкам специалистов, в перспективе демографического развития территории общая расчетная численность населения в границах территории составит 2 тыс. 191 человек, из них в проектируемой застройке — 1 тыс. 809 человек.



Кроме того, на объекте запланировано создание встроенно-пристроенного помещения дошкольной образовательной организации на 100 мест. Также квартал будет иметь подземные паркинги на 206 мест.



«Концепция квартала предусматривает сомасштабную человеку архитектуру, зеленые дворы без машин и благоустроенные общественные пространства. Всего Брусника построит здесь пять домов с подземными паркингами, коммерческими помещениями и встроенно-пристроенным садиком на 100 мест. Детский сад планируется разместить в первой очереди, его строительство начнется в 2023 году», — сообщили в пресс-службе застройщика.



Проект будет реализовываться в три этапа. Однако предварительно Брусника займется расселением аварийных домов, затем будет произведена расчистка территории, а потом начнется строительство. Освоение территории, согласно проекту, будет завершено к 2035 году.







Напомним, что аукцион для застройщиков за право застройки объектов, которые входят в программу «Комплексное развитие территорий» (КРТ), прошел в Екатеринбурге летом прошлого года. По его итогам ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» получило право заниматься обновлением территории в границах улицы Донбасская — переулков Черниговского — Суворовского. Сумма сделки составила 671 тыс. руб. На сегодняшний день здесь на площади 2,7 га расположены 11 жилых домов, два из которых признаны аварийными, и три нежилых здания.



Добавим, что критерии включения домов в проекты КРТ были ранее определены правительством Свердловской области. В зону комплексного развития территорий могут попасть дома высотой в три этажа и ниже, имеющие деревянные стены или деревянные перекрытия и построенные до 1970 года. В Екатеринбурге таких зданий более 1,3 тыс.



Плюс в проекты комплексного развития территории могут быть добавлены дома высотой до пяти этажей, которые были сданы в эксплуатацию в период с 1946 по 1970 год включительно. Также в зону КРТ могут попасть дома до пяти этажей, не имеющие централизованных водопровода, канализации, электричества или отопления.



Кроме того, в критериях предусмотрена степень износа основных конструкций домов. В проект КРТ могут быть включены деревянные дома до пяти этажей, изношенные более чем на 60%, и здания из других материалов, изношенные более чем на 70%. Также в программу могут быть внесены строения, стоимость капитального ремонта которых превышает затраты на расселение.



Критерии нового жилья для владельцев недвижимости в ветхих домах были утверждены еще в марте 2022 года. Так, в квартирах должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери с фурнитурой. Поверхность пола должна иметь напольное покрытие. В санузлах в обязательном порядке должно быть сантехническое оборудование, гидроизоляция и плитка на полу. На кухне — плита и мойка.



Определена и площадь квартиры для переселения. Она будет определяться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека, установленной в муниципалитете, где реализуется проект.



Изображения постановления «Об утверждении проекта планировки территории в квартале улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского»