Разберут по кусочкам

Компания Брусника выкупила 18-этажный недостроенный бизнес-центр (БЦ) «Карнеол», расположенный в центре города на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Стоимость сделки составила 978 млн руб.



Напомним, что строительство БЦ стартовало в 2009 году. Спустя два года здание было завершено на 70% и застройщик должен был сдать его в эксплуатацию. К концу 2015 года у фирмы-застройщика истекло разрешение на строительство, после чего с иском к организации обратился Банк «Открытие». Сумма требований по всем кредитным обязательствам достигла 3 млрд 62 млн 291 тыс. руб. В отношении компании-должника открыли конкурсное производство. Однако уже в марте 2016 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) появилась информация о том, что имущество ЗАО «Карнеол» признано банкротом.



После этого на открытый аукцион был выставлен земельный участок в районе улиц Гоголя — Энгельса общей площадью 3 тыс. 562 кв. м и объект незавершенного строительства общей площадью застройки 2 тыс. 549 кв. м, расположенный по адресу: ул. Энгельса, 8. Всего в недостроенном комплексе насчитывается 21 этаж — 19 наземных этажей с двухуровневой подземной автостоянкой.



На аукционе 2016 года цена на БЦ начиналась от 1 млрд 385 млн 853 тыс. руб. Уже спустя полгода на торгах здание подешевело на 100 млн руб., а к 2020 году его стоимость и вовсе упала до 1 млрд руб.



По словам представителей компании Брусника, вскоре «Карнеол» демонтируют. Планируется, что уже через год при содействии городских властей на данном участке возведут жилой дом.



«За это время здание морально устарело. Достраивать его нам кажется бессмысленным и с эстетической, и с экономической точки зрения. Мы намерены аккуратно разобрать «Карнеол» и возвести на участке жилой дом. Его внешний облик наши архитекторы определят совместно с городской администрацией и профильным сообществом. В планах летом начать демонтаж и завершить его в 2024-м», — сообщили в пресс-службе застройщика.



Добавим, что в конце марта Брусника представила мастер-план первого проекта «Комплексное развитие территорий» (КРТ) в Екатеринбурге. Новый квартал расположится в микрорайоне Уралмаш, в границах улицы Донбасской, Суворовского и Черниговского переулков.



Сам аукцион для девелоперов за право застройки объектов, которые входят в программу КРТ в Екатеринбурге, состоялся летом 2022 года. По его результатам право заниматься обновлением территории на установленной зоне получило ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Сумма сделки составила 671 тыс. руб. Проект будет реализован в три этапа, первый из них стартует уже летом 2023 года. Освоение территории, согласно документам, будет завершено к 2035 году.



Так, в квартале появятся дома с закрытым двором средней этажности — от семи до 12 этажей. Поблизости будут расположены многофункциональный сквер и 17-этажная башня. Вдоль застройки специалисты проложили две улицы, которые логически свяжут новый квартал с близлежащими школами, детскими садами, больницей.



Отметим, что утвержденный проект планировки в квартале улицы Донбасской — переулков Черниговского — Суворовского в микрорайоне Уралмаш глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал в начале января 2023 года. Площадь нового жилищного строительства составит 2,67 Га.



Фото из официального Telegram-канала компании Брусника