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Вчера, 11:37

«Карнеол» снесут в кредит

«Карнеол» снесут в кредитКомпания Брусника получила кредит от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в размере почти 1 млрд руб. для выкупа недостроенного бизнес-центра «Карнеол», расположенного на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса. Здание «Карнеола» пытались продать в течение нескольких лет, и все это время недострой портил вид центральных улиц города. В итоге тендер выиграла Брусника, а УБРиР оперативно выдал крупный кредит. За две недели сделка была оформлена, а финансирование — предоставлено.

«Данная сделка продемонстрировала возможности банка быстро действовать в нестандартных ситуациях и оперативно закрывать потребности компаний. Полученный кредит позволит девелоперу осуществить планы по модернизации городской инфраструктуры», — рассказала директор по работе с крупным бизнесом УБРиР Татьяна Левченко.

Отметим, что застройщик выкупил недострой не для того, чтобы эксплуатировать его. Благодаря заемным средствам от УБРиР устаревшее здание в центре Екатеринбурга удастся снести и построить на его месте новый объект.

«Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно — и с эстетической, и с экономической точки зрения», — отметила исполнительный директор Брусники в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

Снос и подготовка площадки ориентировочно займут год. За этот период архитекторы компании совместно с администрацией города и профильным сообществом определят, как в дальнейшем будет застраиваться участок.

Напомним, что строительство БЦ «Карнеол» стартовало в 2009 году. Спустя два года здание было завершено на 70%, и его должны были сдать его в эксплуатацию. К концу 2015 года у фирмы-застройщика истекло разрешение на строительство, после чего с иском к организации обратился Банк «Открытие». Сумма требований по всем кредитным обязательствам достигла 3,62 млрд руб. В отношении компании-должника открыли конкурсное производство. Однако уже в марте 2016 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) появилась информация о том, что имущество ЗАО «Карнеол» признано банкротом.

После этого на открытый аукцион был выставлен земельный участок в районе улиц Гоголя — Энгельса общей площадью 3 тыс. 562 кв. м. и объект незавершенного строительства общей площадью застройки 2 тыс. 549 кв. м., расположенный по адресу ул. Энгельса, 8. Всего в недостроенном комплексе насчитывается 21 этаж — 19 наземных этажей и двухуровневая подземная автостоянка.

На аукционе 2016 года цена БЦ начиналась от 1 млрд 385 млн 853 тыс. руб. Уже спустя полгода на торгах здание подешевело на 100 млн руб., а к 2020 году его стоимость упала до 1 млрд руб. Именно по такой цене недострой приобрела Брусника.

Фото из официального Telegram-канала компании Брусника
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