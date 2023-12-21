Брусника начала снос 90-метрового недостроенного бизнес-центра «Карнеол» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 1 ноября на три года закроют движение транспорта на участке улицы Энгельса

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В связи с демонтажем здания бизнес-центра (БЦ) «Карнеол» с 1 ноября 2023 года по 1 ...