Брусника начала снос 90-метрового недостроенного бизнес-центра «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Компания Брусника получила разрешение снести 18-этажный недостроенный бизнес-центр ...23.10.2023 В Екатеринбурге с 1 ноября на три года закроют движение транспорта на участке улицы Энгельса
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В связи с демонтажем здания бизнес-центра (БЦ) «Карнеол» с 1 ноября 2023 года по 1 ...04.09.2023 «Карнеол» снесут в кредит
Компания Брусника получила от УБРиР кредит на 1 млрд рублей для выкупа недостроя в центре Екатеринбурга ...30.05.2023 В Екатеринбурге продают недостроенный бизнес-центр «Бриг» за 409 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на улице Вилонова, 1 выставили на продажу недостроенный бизнес-центр ...19.05.2023 Брусника снесет недостроенный БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», ...