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Брусника начала снос 90-метрового недостроенного бизнес-центра «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Компания Брусника получила разрешение на демонтаж 18-этажного недостроенного бизнес-центра «Карнеол», расположенного в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Об этом сообщается на официальном сайте девелопера.

Брусника начала снос 90-метрового недостроенного бизнес-центра «Карнеол» в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

«Снос 90-метрового объекта в плотной городской застройке (расстояние до соседних домов — 15-20 метров) — уникальный для России проект», — подчеркнули в пресс-службе Брусники. Вначале вокруг здания сформируют защитный контур из строительных лесов и мелкой сетки. Затем его начнут поэтапно разбирать сверху вниз.

«На каждом этаже сначала демонтируют центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежут на блоки весом не более тонны и спустят краном вниз. Такая технология безопасна для окружающих зданий и людей. Она выглядит как стройка в обратной перемотке: в процессе возведения дома кран поднимает плиты, а здесь наоборот — спускает на землю», — рассказали в компании.

Освобожденную в процессе арматуру, алюминиевый профиль окон, трубы, системы пожаротушения, воздуховоды, 500 т стекла и минераловатный утеплитель планируется пустить на переработку. Демонтаж собираются закончить к лету 2024 года.

Напомним, что организация выкупила недострой в мае 2023 года за 978 млн руб. На его месте планируется построить жилое здание.
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