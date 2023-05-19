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19.05.2023

Брусника снесет недостроенный БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», расположенный в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Цена сделки составила 978 млн руб., сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.

«Строительство «Карнеола» (такое название должно было получить здание) началось в 2009 году. Спустя семь лет занимавшаяся его возведением компания обанкротилась, и объект перешел в собственность банка «Открытие», который выступал одним из кредиторов организации. С 2016 года бизнес-центр неоднократно выставляли на торги, однако желающих приобрести его не было», — говорится в сообщении.

Брусника снесет недостроенный БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге
Фото из официального Telegram-канала компании Брусника

По словам представителей компании, «Карнеол» разберут и возведут на этом участке жилой дом. Его внешний облик архитекторы разработают совместно с городской администрацией и профильным сообществом. Демонтаж планируется начать летом и завершить в 2024 году.

Напомним, в конце прошлого года недостроенный бизнес-центр «Карнеол» выставляли на торги за 1,14 млрд руб.. Собственник пытался продать здание с 2016 года.

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