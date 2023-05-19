Брусника снесет недостроенный БЦ «Карнеол» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Компания Брусника купила 18-этажный недостроенный бизнес-центр «Карнеол», расположенный в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Гоголя и Энгельса. Цена сделки составила 978 млн руб., сообщается в официальном Telegram-канале девелопера.



«Строительство «Карнеола» (такое название должно было получить здание) началось в 2009 году. Спустя семь лет занимавшаяся его возведением компания обанкротилась, и объект перешел в собственность банка «Открытие», который выступал одним из кредиторов организации. С 2016 года бизнес-центр неоднократно выставляли на торги, однако желающих приобрести его не было», — говорится в сообщении.







Фото из официального Telegram-канала компании Брусника